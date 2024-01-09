Razer представила первые в мире подушки для геймерских кресел с тактильной отдачей

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В рамках выставки CES 2024 производитель игровых аксессуаров Razer представил Project Esther — первую в мире подкладку для геймерского кресла с тактильной отдачей.Концепция Project Esther состоит из 16 подушек с тактильными актуаторами, которые предлагают сверхнизкую задержку. Пользователь может контролировать направленность тактильных ощущений, интеграцию нескольких устройств и работу нескольких приводов одновременно. Razer заявляет, что подушки совместимы с большинством игровых и офисных кресел, поэтому новое под этот аксессуар покупать не придётся.В разработке Project Esther компания Razer использовала патенты стартапа Interhaptics, который она купила в 2022 году. Этот стартап специализировался на тактильных технологиях.Цены и сроки начала продаж этого аксессуара пока не разглашаются.