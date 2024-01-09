Razer представила первые в мире подушки для геймерских кресел с тактильной отдачей

Фархад
Razer

В рамках выставки CES 2024 производитель игровых аксессуаров Razer представил Project Esther — первую в мире подкладку для геймерского кресла с тактильной отдачей.

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Концепция Project Esther состоит из 16 подушек с тактильными актуаторами, которые предлагают сверхнизкую задержку. Пользователь может контролировать направленность тактильных ощущений, интеграцию нескольких устройств и работу нескольких приводов одновременно. Razer заявляет, что подушки совместимы с большинством игровых и офисных кресел, поэтому новое под этот аксессуар покупать не придётся.

Razer

В разработке Project Esther компания Razer использовала патенты стартапа Interhaptics, который она купила в 2022 году. Этот стартап специализировался на тактильных технологиях.

Цены и сроки начала продаж этого аксессуара пока не разглашаются.
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Источник:
Razer
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Комментарии

tellurian
+3597
tellurian
В тему:
Sony анонсировала электрокар, управляемый геймпадом от PS5 DualSense. Это совместный проект с Honda — Afeela.При этом, машина напичкана мощной электроникой, которая сама по себе может запускать современные игры и обрабатывать интерфейсы на Unreal Engine 5
Видео классное.
Вчера в 12:57
#
tellurian
+3597
tellurian
Если бы не цена, на работу бы купил себе такое.
Вчера в 15:12
#
Dmitriy
+837
Dmitriy
Гхм, интересно, куда эта отдача направлена и в каких играх она нужна.... Чую, надо будет уже аккуратнее садиться в такие кресла....
Вчера в 16:00
#
EDD
+433
EDD
Подушка-пердушка.
2 часа назад в 02:00
#
EDD
+433
EDD
У геймеров так часто подгорают пердаки, что ни одна подушка долго не выдержит.
2 часа назад в 02:02
#