Razer выпустила виниловые наклейки на MacBook, PlayStation 5 и Xbox. Нашли похожие на AliExpress, но в разы дешевле
Фархад Усманов —
Популярный производитель игровых аксессуаров и гаджетов Razer решил заняться выпуском виниловых наклеек под названием Razer Skins. Новая линейка декоративных скинов доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam Deck и других девайсов.
Наклейки Razer производятся в США из высококачественных виниловых плёнок 3M, что обеспечивает идеальную посадку и исключительную долговечность продуктов. Представители компании утверждают, что наклеить такой скин очень просто, но покупателям понадобится фен.
Помимо эстетики, наклейки Razer также обеспечивают дополнительный уровень защиты, предохраняя устройства от лёгких царапин и потертостей. Компания оценила свои скины для ноутбуков в $25, для консолей — в $35, а для смартфонов — в $20.
Для сравнения на AliExpress виниловые наклейки для Xbox Series X стоят ~840 рублей, а для PS5 — 830 рублей.
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