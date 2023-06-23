Razer выпустила виниловые наклейки на MacBook, PlayStation 5 и Xbox. Нашли похожие на AliExpress, но в разы дешевле

Фархад
Screen-Shot-2023-06-22-at-7.jpeg

Популярный производитель игровых аксессуаров и гаджетов Razer решил заняться выпуском виниловых наклеек под названием Razer Skins. Новая линейка декоративных скинов доступна для PlayStation 5, Xbox Series X/S, Steam Deck и других девайсов.

B8Q5yu5bV62iYtp9.jpg

Наклейки Razer производятся в США из высококачественных виниловых плёнок 3M, что обеспечивает идеальную посадку и исключительную долговечность продуктов. Представители компании утверждают, что наклеить такой скин очень просто, но покупателям понадобится фен.

3s5YYY6ZGSv3vTUO.jpg

Помимо эстетики, наклейки Razer также обеспечивают дополнительный уровень защиты, предохраняя устройства от лёгких царапин и потертостей. Компания оценила свои скины для ноутбуков в $25, для консолей — в $35, а для смартфонов — в $20.

Для сравнения на AliExpress виниловые наклейки для Xbox Series X стоят ~840 рублей, а для PS5 — 830 рублей.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
TechPowerUp
Cсылки по теме:
Нашли уникальную Bluetooth-колонку Теслы на AliExpress. Такую невозможно не купить
7 товаров с AliExpress для идеального отдыха на природе
Нашли на AliExpress практичную и удобную розетку — вся семья скажет вам за неё спасибо

Рекомендации

Рекомендации

Wildberries вводит новое правило: вам придется дальше идти за заказом и больше стоять в очереди
🎉 Вышла iOS 16.4. Новых функций очень много!
Как заблокировать экран iPhone, не трогая кнопку Power. Это новая функция iOS 16.4
Для пассажиров такси готовят очень неприятный закон. Вам захочется ходить пешком

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4882
tellurian
Баловство это.
47 минут назад
#