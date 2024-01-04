Приготовьтесь к новой эре мобильных устройств: Samsung назвала дату презентации Galaxy S24

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Южнокорейский производитель гаджетов Samsung наконец-то выпустил первые тизеры презентации Galaxy Unpacked, которая стартует 17 января в 21:00 по московскому времени.В рамках мероприятия бренд представит новые флагманские смартфоны Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Ранее стало известно, что новинки получат корпус из титанового сплава, топовые чипсеты Qualcomm и Exynos, а также уникальные функции ИИ. Теперь компания решила больше подогреть интерес публики к своим первым «ИИ-фонам» в новом ролике.Короткий ролик, опубликованный на YouTube, демонстрирует историю достижений мобильных устройств Samsung за последние четыре десятилетия. Видео начинается в 1988 году с создания первого по-настоящему мобильного телефона, который не был привязан к проводу. В 1999 году Samsung выпустила первый телефон с возможностью трансляции ТВ, в 2011-м — вышел Galaxy Note, который стал первым смартфоном с нереально большим экраном. Затем следует 2014-й с Galaxy S5, который стал первым массовым гаджетом с защитой от влаги и пыли по стандарту IP67, в 2015-м компания подарила миру бесконтактную систему платежей Samsung Pay, а в 2020-м — первые складные девайсы.Ролик заканчивается на фразе «Приготовьтесь к новой эре мобильных устройств». Ожидается, что, помимо смартфонов, Samsung также представит своё первое умное кольцо, новые беспроводные наушники и другие устройства умного дома.