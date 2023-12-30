iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут огромными. Таких айфонов еще не было

Олег

iPhone 16
Фото: MacRumors


Компания Apple увеличит диагонали дисплеев и габариты будущих айфонов в 2024 году. Об этом пишет MacRumors.

Ранее слухи об увеличении экранов iPhone 16 уже появлялись в сети, но теперь источник собрали все самые свежие инсайды. Благодаря этому у нас есть довольно точное представление о будущих флагманах Apple:

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iPhone 16 Pro

Как видно, увеличатся не только дисплеи, но и габариты корпуса в целом. При этом базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus останутся без изменений. 

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Источник:
MacRumors
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