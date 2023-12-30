iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max станут огромными. Таких айфонов еще не было



Фото: MacRumors





Компания Apple увеличит диагонали дисплеев и габариты будущих айфонов в 2024 году. Об этом пишет MacRumors.



Ранее слухи об увеличении экранов iPhone 16 уже появлялись в сети, но теперь источник собрали все самые свежие инсайды. Благодаря этому у нас есть довольно точное представление о будущих флагманах Apple:



