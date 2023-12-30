Итоги голосования: лучшие новинки 2023 года по версии читателей iGuides

Весь декабрь наша редакция вспоминала смартфоны, ноутбуки, планшеты, игры и смарт-часы, которые были представлены с начала 2023 года. Какие-то были огонь, а некоторые не очень, но в целом прошедшие 12 месяцев подарили нам немало достойных гаджетов.
По каждой категории устройств мы запускали голосование в официальном Telegram-каналe iGuides. И вот, пора подводить итоги. Лучшими релизами 2023 по версии читателей iGuides стали:
- Планшеты — Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Ноутбуки — MacBook Air 15’’ (2023)
- Смарт-часы — Apple Watch Series 9
- Игры — Atomic Heart
- Бюджетные смартфоны — Redmi Note 12
- Среднебюджетные смартфоны — Google Pixel 7a
- Флагманские смартфоны — iPhone 15 Pro Max.