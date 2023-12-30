Итоги голосования: лучшие новинки 2023 года по версии читателей iGuides

Олег

iPhone vs Samsung


Весь декабрь наша редакция вспоминала смартфоны, ноутбуки, планшеты, игры и смарт-часы, которые были представлены с начала 2023 года. Какие-то были огонь, а некоторые не очень, но в целом прошедшие 12 месяцев подарили нам немало достойных гаджетов.

По каждой категории устройств мы запускали голосование в официальном Telegram-каналe iGuides. И вот, пора подводить итоги. Лучшими релизами 2023 по версии читателей iGuides стали:

Увидеть полные списки конкурсантов можно по ссылкам выше. Ждем нового 2024 года и новых крутых релизов! 🤘

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