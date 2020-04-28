С умной колонкой от Мэйл.ру я познакомился ещё когда их раздавали на этапе тестирования всем сотрудникам компании. Попробовал сам, послушал первые опыты коллег. В частности, обсудил новый гаджет с Павлом Кушелевым, который посмеивался над Марусиным уровнем английского, зато хвалил дизайн, звук и забавное мурчание при поглаживании. Теперь, когда «Капсула» поступила в продажу, мы решили рассказать об этом продукте в деталях.
На первый взгляд, российский рынок умных колонок едва ли можно назвать интересным и насыщенным на события. Тут вот одна колонка, там ещё несколько продуктов, пара компаний анонсирует свои планы на будущее, тем же временем Apple так и не хочет сделать HomePod русским, Google Home на понятном нам языке работает не очень убедительно, а от Amazon практически нет толку. Однако за этой мнимой скукой вот-вот развернётся нешуточная война за наши дома. Помимо Яндекса и Мэйла, проникнуть в квартиры хотят Сбербанк и МТС. И, наверняка, найдётся ещё несколько компаний, хорошо улавливающих тренды, но пока не подающих вида о наличии у себя планов по захвату домов. Если в мобильном формате сейчас начинается битва суперприложений, то в квартирах — голосовых ассистентов. Которые, к слову, и будут работать с суперприложеними и теперь компаниям важно зацепить людей либо дома, либо в смартфонах, чтобы в конечном счете привязать человека ко всей своей текущей и будущей экосистеме.
Уверен на все сто, что где-то по другую сторону экрана найдутся вечные скептики, которые начнут доказывать что «а вот мне умную колонку не надо, значит никому тоже не надо» или что виртуальные ассистенты бесполезные или глупо пошутят про товарища майора. А знаете что? Имеете право, но для всех скептично настроенных я не могу найти ничего лучше банальности про идущий караван и лающую собаку.
Лично у меня с виртуальными ассистентами получилась вот какая история. Мне всегда казалось дико странным разговаривать со смартфоном и о чем-то спрашивать Siri. Я даже не говорю о публичных местах, дома мне тоже некомфортно и не хочется так делать. А вот с говорящими устройствами в квартире у меня моментально сложились тёплые отношения. В телевизоре есть голосовой ввод, плюс некое подобие ассистента — и это действительно удобно в использовании. Искренне жалею, что Apple TV на русском все ещё не получила голосовой поиск и я с радостью бы им пользовался. На кухне у меня стоит Яндекс.Станция, которая отлично справляется с музыкальными обязанностями, может поболтать на отвлечённые темы и постоянно занимает гостей. А возле кровати Станция Мини будит меня по утрам, изредка играет музыку и сообщает всякие новости, пробки, погоду.
Но если говорить объективно, мой сценарий использования ассистентов пока минимальный. Встречал уже у друзей более функциональные сетапы с устройствами умного дома и освещением — работают они круто. Сам, после готовящегося переезда в свою квартиру, тоже планирую набрать кучу всяких штук, которые работают с умной колонкой. Но интереснее всего, конечно, выступил застройщик ПИК — они подружились с Яндексом и предлагают покупателям квартир получить умный дом максимально легко и с минимальными затратами. После того как крупнейший застройщик оценил возможности умных колонок и совместимых с ними устройств — остаётся все меньше сомнений в оптимистичном будущем этих решений. Правда, в некоторых вещах стоит запастись терпением. Например, сейчас вроде бы есть только один управляемый Алисой кондиционер, но это какой-то бюджетный бренд с неизвестной мне экспертизой в создании климатической техники. Себе бы я такой точно не взял, лучше подожду чего-то лучше.
В нашей стране главными соперниками наверняка станут Маруся в Капсуле и Алиса в Станции. Другие решения тоже будут, но я думаю, что чуть менее популярные и распространённые. Тем более что база для лидерства двух решений уже создана: там и там поддерживается умный дом, есть подписка на музыку, всевозможная функциональность для детей, просто болтовня ни о чем, а также огромное количество информации, которую можно получать голосом. Кроме того, важнейшую роль в этой истории сыграют подписки. У Яндекса есть Плюс с музыкой, скидки на такси и в каршеринге, бонусы на Беру и так далее. В Комбо у Мэйла — тоже музыка, скидки на такси и каршэринг, заказы еды в Delivery Club, фильмы и сериалы в Okko или Мегафон ТВ, а также дополнительные скидки в продуктовом Перекрёстке и на доставку из Макдональдс.
Эти подписки будут определять, какому ассистенту и какой акустике в итоге отдадут предпочтение пользователи. Впрочем, справедливо и обратное: если из принципа хочется Капсулу с Марусей — то вряд ли уже потом будешь смотреть в сторону подписок Яндекса и начнешь оплачивать Комбо. Мэйл пока проигрывает в количестве устройств (одна колонка против шести с Алисой), не имеет некоторых яндексовских возможностей типа «навыков» Алисы с разными компаниями-партнерами, да и в целом Маруся пока немного отстаёт в плане умения поддержать разговор и решать нестандартные ситуации. Но шикарная особенность умных колонок в том, что поступая в продажу они имеют не конечную функциональность. Покупаешь обычную акустику — и все, придётся жить со своим выбором и никуда от этого не деться. А за счёт наличия ассистента умные колонки регулярно получают новые возможности и улучшения уже знакомых функций. Даже если вас что-то бесит, вполне возможно, прошивка колонки незаметно обновиться — и все станет как надо. Впрочем, бывает и наоборот: что-нибудь сломают в очередном обновлении. Но вернёмся к Капсуле. Как я уже сказал, сейчас этот продукт несколько отстаёт от Яндекса, но нет смысла считать это проблемой. Домашние колонки с ассистентами (в отличие от смартфонов, поиска, такси, и черт знает чего ещё) представляют собой совершенно новый продукт, а значит, эта категория не очень конкурентная. Расслабляться все-таки нельзя, но Яндексу и Мэйлу сейчас нужно привлекать покупателей, у которых все ещё нет умной колонки. А вот активно друг с другом соперничать — смысла пока нет. Лучше сфокусироваться на развитии своих продуктов и найти правильные слова, чтобы объяснить покупателям смысл этой покупки.
Если говорить о Капсуле в ее нынешнем виде, это недорогой продукт (7990 рублей) с довольно симпатичным нейтральным дизайном и возможностью выбрать чёрную или светло-серую расцветку в зависимости от интерьера. Встроенный аккумулятор у домашних колонок, как правило, не предусмотрен, так что ставить Капсулу придётся неподалёку от розетки. С этим проблем быть не должно, она компактная. Размеры устройства составляют 222 мм в высоту, 153 в длину и 110 в ширину. Вес — 1.46 килограмма. Однако не стоит думать, что удобный размер заставит пойти на компромиссы по качеству звука. Внутри стоят низкочастотный (25 Вт, 76 мм) динамик, высокочастотный (5 Вт, 20 мм) и низкочастотный пассивный излучатель (82 мм). Суммарная мощность — 30 Вт. Если не говорить о звуке в сухих и не очень интересных числах, играет Капсула бодро. Лично я как-то даже не ожидал от неё настолько достойного запаса громкости, чистых высоких и насыщенного баса. Конечно, заранее я был в курсе, что Мэйловцы заморочились и постарались сделать крутой звук для своей первой колонки. Но мы все уже давно привыкли делить на два маркетинговые заявления компаний, да и вообще умным колонкам как-то заранее хочется давать скидки в вопросах звучания. Но в действительности по звуку у Капсулы полный порядок, хотя сравнивать ее со Станцией по этому параметру я бы не стал. Во-первых, играют они просто по-разному, во-вторых, есть приличная разница в цене, что разводит их в разные категории. Но вообще, у меня в памяти отложилось, что по звучанию кому-то может понравиться именно Капсула.
Что касается дополнительной функциональности Капсулы и Маруси, у меня сложилось впечатление, что в Мэйле хотят сделать свой продукт именно семейным, а не просто домашним. И много внимания планируют уделять самым маленьким пользователям. Ну, а на текущий момент Капсула умеет понимать речь детишек, которые только учатся говорить, может поиграть с ребёнком или рассказать сказку и включить на ночь уместный для малыша белый шум. Ещё есть какие-то интерактивные карточки, которые можно прикладывать к Капсуле для запуска развивающих игр или начала рассказа сказки — но эта затея кажется мне сомнительной. В то же время прикольная функция — сказки с дополненной реальностью. Если читать ребенку вслух бумажную или электронную книгу, Капсула будет следить за сюжетом и сопровождать чтение фоновой музыкой, спецэффектами и звуками.
Возможность звонить друзьям (разумеется голосовой командой) кажется мне довольно интересной. Сам я не фанат телефонных разговоров, но знаю довольно много людей, которые действительно оценили бы это. А соседи и члены семьи оценят ночной режим колонки, при его активации снижается яркость подсветки на передней части корпуса и смягчаются низкие частоты. Ну, а с умным домом все понятно: управлять можно, устройства пока найти проблематично, позже их наверняка станет много.
В итоге есть ощущение, что насчёт Капсулы и Маруси мнения разделятся. Я уже видел несколько слишком хвалебных и слишком критичных отзывов насчёт этого продукта. А истина, как всегда, находится где-то между. Да, прямо сейчас Капсула не идеальна из-за особенностей упакованного в неё ассистента. Это первый продукт компании и даже если он вышел заметно позже яндексовского, в этом нет ничего плохого. Как акустика Капсула весьма неплохая, а интеллектуальные возможности она ещё дополучит с обновлениями. Там улучшат, здесь подкрутят — и будет нормально. А вот стоит ли выбрать Капсулу или Станцию — у меня нет ответа на этот вопрос. Если бы прямо сейчас я собрался купить себе колонку с ассистентом — то посмотрел бы в первую очередь на подписки Плюс и Комбо, чтобы понять список самых востребованных у меня сервисов. Скорее всего, именно подписки будут самым важным критерием при выборе умных колонок в России. Уж очень хорошие там скидки дают нам компании, да и музыкальный сервис так и так нужен.
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Маруся.. имя то какое наше. Вот только смысл иной .. Маруся имя это как семья твоя, как родина...
А эта Маруся фейк, который только вызывает ностальгию и на то и расчитана. Налеюсь , люди поймут и мне не придётся далее всё объяснять.