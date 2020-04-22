



Стоимость колонки составляет 7 990 рублей. Пользователи, успевшие оформить предзаказ до 21 апреля 2020 года, смогут купить «Капсулу» за 6 990 рублей, а еще они получат в подарок промокод на 6 месяцев музыки во «ВКонтакте».



Приобрести гаджет можно будет только онлайн — на сайте «Капсулы» или в интернет-магазинах «М.Видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», на маркетплейсах Ozon и AliExpress, поскольку с 28 марта по 30 апреля все офлайн-магазины сетей-партнеров компании закрыты из-за эпидемии коронавируса.



Mail.ru Group запустила продажу лимитированной серии смарт-колонки «Капсула» с поддержкой голосового ассистента «Маруся». Устройство представлено в двух цветах: черном и белом.Стоимость колонки составляет 7 990 рублей. Пользователи, успевшие оформить предзаказ до 21 апреля 2020 года, смогут купить «Капсулу» за 6 990 рублей, а еще они получат в подарок промокод на 6 месяцев музыки во «ВКонтакте».Приобрести гаджет можно будет только онлайн — на сайте «Капсулы» или в интернет-магазинах «М.Видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», на маркетплейсах Ozon и AliExpress, поскольку с 28 марта по 30 апреля все офлайн-магазины сетей-партнеров компании закрыты из-за эпидемии коронавируса.

«Нам захотелось, чтобы наша колонка попала в дома именно сейчас, когда все находятся дома большую часть дня», — вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.



«Капсула» была показана впервые в декабре 2019 года. По словам представителей компании, это первая «умная» колонка на российском рынке с поддержкой онлайн-звонков — владельцы с аккаунтом во «ВКонтакте» смогут звонить всем из списка друзей.





