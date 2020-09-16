





15 сентября компания Apple провела презентацию под слоганом Time Flies («Время летит»). На ней были показаны смарт-часы Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad восьмого поколения, iPad Air четвёртого поколения, представлен новый сервис Fitness+, анонсирован запуск объединённой подписки Apple One, а также объявлено о предстоящем выпуске крупных обновлений iOS, iPadOS, tvOS и watchOS.На YouTube-канале Apple появились проморолики, на которых рассказано о большей части представленных новинок. Эти видео были продемонстрированы в ходе презентации, а теперь их можно посмотреть отдельно в прекрасном качестве.