





Компания Qualcomm анонсировала второе поколение вычислительной платформы Snapdragon 8cx. Эти процессоры предназначены для использования в ноутбуках и планшетах, они обладают поддержкой 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и систем искусственного интеллекта.По словам Qualcomm, процессоры Snapdragon 8cx Gen 2 в два раза более энергоэффективны, чем конкурирующие чипы. Оснащённые ими устройства могут быть постоянно подключены к интернету, в том числе в режиме ожидания с крайне низким потреблением энергии.Процессоры Snapdragon 8cx Gen 2 поддерживают улучшенную обработку звука, видео и графики. В них встроено решение Qualcomm Aqstic, которое убирает шумы и эхо при передаче и воспроизведении звука, а инструмент Qualcomm Spectra ISP обеспечивает запись и воспроизведение видео с разрешением 4K и обработку захваченных камерой снимков с разрешением до 32 Мп. Также возможна запись видео в режиме SloMo с разрешением HD и частотой 480 кадров в секунду.В Snapdragon 8cx Gen 2 также встроен ИИ-движок Qualcomm AI Engine, благодаря которому процессор может взаимодействовать с различными системами искусственного интеллекта, которые обеспечивают быструю многопотоковую обработку данных в режиме реального времени.Qualcomm производит Snapdragon 8cx Gen 2 по 7-нанометровой технологии, используя по 8 ядер Kryo 495 с 64-битной архитектурой. Процессоры обладают поддержкой оперативной памяти LPDDR4x с тактовой частотой 2133 МГц и накопителей стандартов NVMe, SSD и UFS 3.0.Первые устройства, оснащённые процессорами Snapdragon 8cx Gen 2, появятся в продаже в конце 2020 года.