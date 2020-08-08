Qualcomm Snapdragon 865

MediaTek Dimensity 1000+

Qualcomm Snapdragon 855 Plus

Huawei HiSilicon Kirin 990 5G

Qualcomm Snapdragon 855

Huawei HiSilicon Kirin 990

MediaTek Dimensity 1000L

Huawei HiSilicon Kirin 980

Huawei HiSilicon Kirin 985 5G

MediaTek Dimensity 820







Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных процессоров для мобильных устройств по итогам первой половины 2020 года. Абсолютным лидером стал чип от Qualcomm.Восьмиядерный SoC Snapdragon 865 — абсолютный лидер. Показатель его тактовой частоты составляет 2,84 ГГц. Чип опередил конкурентов по производительности вычислительных ядер и по быстроте графики. В его системе используется Adreno 650.Второе место занял флагман от MediaTek — Dimensity 1000+ со встроенным 5G-модемом. Стоит отметить, что третье место тоже принадлежит процессору от Qualcomm — Snapdragon 855 Plus.Итак, в топ-10 вошли по 3 чипа от Qualcomm и MediaTek, а также 4 от Huawei. Процессоры Samsung Exynos в рейтинг бенчмарка не попали.