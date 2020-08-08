Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных процессоров для мобильных устройств по итогам первой половины 2020 года. Абсолютным лидером стал чип от Qualcomm.
Восьмиядерный SoC Snapdragon 865 — абсолютный лидер. Показатель его тактовой частоты составляет 2,84 ГГц. Чип опередил конкурентов по производительности вычислительных ядер и по быстроте графики. В его системе используется Adreno 650.
Второе место занял флагман от MediaTek — Dimensity 1000+ со встроенным 5G-модемом. Стоит отметить, что третье место тоже принадлежит процессору от Qualcomm — Snapdragon 855 Plus.
Десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Qualcomm Snapdragon 865
- MediaTek Dimensity 1000+
- Qualcomm Snapdragon 855 Plus
- Huawei HiSilicon Kirin 990 5G
- Qualcomm Snapdragon 855
- Huawei HiSilicon Kirin 990
- MediaTek Dimensity 1000L
- Huawei HiSilicon Kirin 980
- Huawei HiSilicon Kirin 985 5G
- MediaTek Dimensity 820
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