Snapdragon
Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных процессоров для мобильных устройств по итогам первой половины 2020 года. Абсолютным лидером стал чип от Qualcomm.

Восьмиядерный SoC Snapdragon 865 — абсолютный лидер. Показатель его тактовой частоты составляет 2,84 ГГц. Чип опередил конкурентов по производительности вычислительных ядер и по быстроте графики. В его системе используется Adreno 650.

Бенчмарк

Второе место занял флагман от MediaTek — Dimensity 1000+ со встроенным 5G-модемом. Стоит отметить, что третье место тоже принадлежит процессору от Qualcomm — Snapdragon 855 Plus.

Десятка лидеров выглядит следующим образом:
  • Qualcomm Snapdragon 865
  • MediaTek Dimensity 1000+
  • Qualcomm Snapdragon 855 Plus
  • Huawei HiSilicon Kirin 990 5G
  • Qualcomm Snapdragon 855
  • Huawei HiSilicon Kirin 990
  • MediaTek Dimensity 1000L
  • Huawei HiSilicon Kirin 980
  • Huawei HiSilicon Kirin 985 5G
  • MediaTek Dimensity 820
Итак, в топ-10 вошли по 3 чипа от Qualcomm и MediaTek, а также 4 от Huawei. Процессоры Samsung Exynos в рейтинг бенчмарка не попали.


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