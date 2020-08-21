Pixel 5

В скором времени Google представит новый флагманский смартфон Pixel 5. По слухам, это случится 8 октября, но уже сейчас, благодаря новой утечке, мы можем увидеть, как будет выглядеть эта новинка.

Инсайдер OnLeaks предоставил сайту Pricebaba пресс-рендеры Pixel 5. На их основе был создан объёмный рендер, позволяющий наглядно и подробно рассмотреть смартфон со всех сторон.



Если верить этой утечке, у Pixel 5 будет экран с тонкой рамкой и небольшим вырезом для фронтальной камеры. Основная камера относительно массивная и слегка выпирает, она двойная с дополнительным датчиком глубины, а чуть ниже расположен слегка утопленный вглубь корпуса сканер отпечатков пальцев. Корпус выглядит шероховатым, и непонятно, из какого материала он сделан, металла, пластика или чего-то более экзотичного. Известны габариты смартфона — 144,7×70,4×8,1 мм. Камера имеет утолщение ещё на 0,4 мм.
Отдельной кнопки для запуска Google Assistant у Pixel 5 не видно, компания ограничилась лишь кнопкой включения и качельками громкости. Звук из динамиков, скорее всего, будет стереофоническим, поскольку слева и справа от зарядного порта видно симметричные вырезы. Pixel 5 также лишился сенсора Soli, который был у прошлогодней модели и использовался в том числе для навигации без прикосновений к экрану.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Google готовит складной смартфон Google готовит складной смартфон

Представлен смартфон Google Pixel 4a Представлен смартфон Google Pixel 4a

Google выпустила Android 11 Beta (хотя релиз был отложен) Google выпустила Android 11 Beta (хотя релиз был отложен)