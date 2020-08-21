В скором времени Google представит новый флагманский смартфон Pixel 5. По слухам, это случится 8 октября, но уже сейчас, благодаря новой утечке, мы можем увидеть, как будет выглядеть эта новинка.
Инсайдер OnLeaks предоставил сайту Pricebaba пресс-рендеры Pixel 5. На их основе был создан объёмный рендер, позволяющий наглядно и подробно рассмотреть смартфон со всех сторон.
Если верить этой утечке, у Pixel 5 будет экран с тонкой рамкой и небольшим вырезом для фронтальной камеры. Основная камера относительно массивная и слегка выпирает, она двойная с дополнительным датчиком глубины, а чуть ниже расположен слегка утопленный вглубь корпуса сканер отпечатков пальцев. Корпус выглядит шероховатым, и непонятно, из какого материала он сделан, металла, пластика или чего-то более экзотичного. Известны габариты смартфона — 144,7×70,4×8,1 мм. Камера имеет утолщение ещё на 0,4 мм.
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