



Сайт iGeeksblog опубликовал рендер ещё не выпущенной новинки Apple — смартфона iPhone 9, который, по слухам, может появиться весной 2020 года. Это неофициальный рендер, нарисованный на основе нескольких утечек о предполагаемом дизайне устройства.iPhone 9 (также известный как iPhone SE 2) будет обладать экраном диагональю 4,7 дюйма, а внешне он напоминает iPhone 8. Как и другие смартфоны Apple, он лишён 3,5-мм аудиоразъёма, но к нему вернулась круглая кнопка «Домой», в которую встроен сканер отпечатков пальцев.





Предполагаемые габариты iPhone 9 — 138,5×67,4×7,8 мм. Смартфон чуть толще, чем iPhone 8, из чего можно сделать вывод, что в него установлен аккумулятор более высокой ёмкости.



Японский блог Macotakara утверждает, что компания Apple не захотела называть это устройство iPhone SE2 и придумала ему другое название — iPhone 9. Удачное оно или нет, пока неясно, но очевидно, что может возникнуть небольшая путаница, ведь в 2017 году вышла «десятка», а в 2019 — линейка iPhone 11.



Логика наименования новой модели объясняется так: «наследник» iPhone SE получит примерно такой же дизайн, как у iPhone 8, а значит, его можно будет считать логическим продолжением этого смартфона.



Ожидается, что iPhone 9 (или iPhone SE2) получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня. Скорее всего, его стоимость будет невысокой, ведь iPhone SE стоил 399 или 499 долларов США за модификации с накопителем 32 или 128 ГБ соответственно.



iPhone 9 будет отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), нет поддержки 5G и используется гораздо более простая камера. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.



iPhone SE — одна из самых популярных моделей Apple в некоторых странах мира. В России она несколько лет подряд лидировала в продажах. Можно ожидать, что и iPhone 9 ждёт такой же успех. Очевидно, что этот смартфон будет конкурировать с недорогими моделями популярных китайских брендов, в том числе Honor.







