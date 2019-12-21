





Дизайнер Бен Гескин обратил внимание на новое оформление аккаунта поддержки Apple в твиттере. На фотографии показаны две девушки, которые держат в руках смартфоны.Если приблизить устройства, можно заметить, что у них условно безрамочный экран без выреза в верхней части. Таких моделей у Apple нет, из чего можно сделать вывод, что компания показала совершенно новое устройство, которое ещё не было представлено.Возможно, именно так будут выглядеть новые модели iPhone, которые Apple представит осенью 2020 года.





По слухам, в следующем году Apple выпустит пять моделей смартфонов. Одна появится весной — это будет недорогой «наследник» iPhone SE. Четыре остальные — флагманы и аппараты среднего уровня с хорошими камерами и поддержкой сетей связи пятого поколения.



Японский блог Macotakara утверждает, что компания Apple не захотела называть недорогой устройство iPhone SE2 и придумала ему другое название — iPhone 9. Логика наименования новой модели объясняется так: «наследник» iPhone SE получит примерно такой же дизайн, как у iPhone 8, а значит, его можно будет считать логическим продолжением этого смартфона. Ожидается, что iPhone 9 (или iPhone SE2) получит LCD-экран диагональю 4,7 дюйма с разрешением 750×1334 пикселей, топовый процессор Apple A13 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти и камеру среднего уровня.



iPhone 9 будет отличаться от более дорогих моделей iPhone, готовящихся к выпуску в 2020 году: у него экран меньшей диагонали (и не OLED, а LCD), нет поддержки 5G и используется гораздо более простая камера. В остальном он предложит пользователям топовую начинку по невысокой цене и придётся по вкусу тем, кто скучает по флагманским смартфонам с небольшими экранами и умеренными габаритами.







