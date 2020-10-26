





Если верить слухам, флагманские устройства Samsung, а именно Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra будут представлены в январе. Новые утечки указывают на ключевые особенности самого прокачанного смартфона в модельном ряду.Сообщается, что Galaxy S21 Ultra разрабатывается под кодовым названием O3, а номер его модели — SM-G998U. Устройство получит динамический AMOLED-дисплей с диагональю 6,8 дюйма. Экран с разрешением 2K сможет работать с частотой 120 или 144 Гц. У него будут загнутые края, а в верхней части расположен вырез для фронтальной камеры.Ожидается, что в Galaxy S21 Ultra будет установлена 40-мегапиксельная фронтальная камера. Предыдущие утечки указывают, что модуль основной камеры будет состоять из четырех объективов с основным датчиком на 108 мегапикселей.В зависимости от региона Galaxy S21 Ultra будет доступен с процессором Snapdragon 875 или Exynos 2100. Грядущий флагман будет поставляться с предустановленной Android 10 и оболочкой One UI 3.0. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки 60 Вт. Также известно, что Galaxy S21 Ultra выйдет в черном, серебристом и фиолетовом цвете.