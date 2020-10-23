





Людям нравится самовыражаться с помощью рингтонов с момента появления мобильных телефонов. Внутренние данные Samsung указывают, что эта тенденция сохраняется и сегодня: более 50 процентов пользователей Galaxy используют персонализированные мелодии звонка.Помимо визуальных улучшений в оболочке One UI, устройства Galaxy Note20, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Flip и Galaxy S20 FE предлагают усовершенствованную звуковую палитру, которая включает 10 новых мелодий, специально исполненных профессиональными классическими и джазовыми музыкантами со всего мира.От звуков уведомлений до сигналов будильника — UX-дизайнеры Samsung разработали ритмические рисунки и мелодии для устройств таким образом, чтобы отражать четыре темы, которые были впервые представлены в серии Galaxy S20: Galaxy, Retro, Fun и Calm.Для Galaxy Note20 и Galaxy Z Fold2 компания добавила пять оригинальных джазовых и пять классических мелодий с тематикой Calm.Для записи классических мелодий Samsung пригласила опытных музыкантов из консерваторий Южной Кореи, а для создания джазовых композиций была собрана группа отмеченных наградами музыкантов и композиторов из США. В новых записях звучат такие инструменты, как рояль, флюгельгорн и даже арфа.