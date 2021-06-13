



Китайские инсайдеры рассказали, каким станет Xiaomi Mi 12 Ultra. Этот флагманский смартфон может быть выпущен через несколько месяцев, но уже сейчас раскрыты многие его особенности.



Предполагается, что Xiaomi Mi 12 Ultra станет первым смартфоном с ещё не анонсированным процессором Snapdragon 895. Его предшественник Xiaomi 11 первым получил Snapdragon 888.



Также сообщается, что в Xiaomi Mi 12 Ultra будет установлена LPTO-матрица с адаптивной частотой обновления (от 1 до 120 Гц), что позволит значительно сократить потребление энергии экраном. Фронтальную камеру будет не видно, она будет либо выдвижной, либо скрытой в корпусе. В этой камере будет использовано два модуля — 32 и 8 Мп, также не исключена стабилизация изображения. Известны и характеристики основной камеры: в ней используются датчики 50, 20 и 12 Мп и 10-кратный оптический зум.



Инсайдеры указывают, что в Xiaomi Mi 12 Ultra будет установлен аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 120-ваттной проводной зарядки и 80-ваттной беспроводной зарядки. Корпус защищён от воды и пыли по стандарту IP68, звук из динамиков стереофонический, а домашней техникой можно управлять через ИК-порт.



Одной из особенностей Xiaomi Mi 11 Ultra стал дополнительный экран рядом с основной камерой. Будет ли такой экран у Xiaomi Mi 12 Ultra, пока неизвестно, но с учётом критики, есть вероятность, что Xiaomi откажется от него.







