Xiaomi Mi 11



























Компания Xiaomi провела презентацию своего нового флагманского смартфона. Mi 11 лишился зарядного адаптера в комплекте вслед за iPhone 12, но получил новейший процессор Snapdragon 888 от компании Qualcomm.В Mi 11 используется изогнутый со всех сторон OLED-экран диагональю 6,81 дюйма с разрешением 3200×1440 пикселей, пиковой яркостью 1500 нит, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Важное уточнение — такая частота доступна, в том числе при максимальном разрешении, чего нет у смартфонов других брендов. Фронтальная камера помещена в небольшой вырез в левом верхнем углу экрана. В экран встроен невидимый сканер отпечатков пальцев с возможностью измерять пульс.Главный модуль в основной камере 108-мегапиксельный, ему аккомпанируют широкоугольный сенсор с охватом 123 градуса и разрешением 13 Мп, а также 5-мегапиксельная камера для макросъёмки.Рамка смартфона металлическая, а передняя и задняя части покрыты защитным стеклом Gorilla Glass Victus. Защита от воды не заявлена, хотя 3,5-мм аудиовыхода нет. Звук стерео, используются динамики Harman/Kardon. Ёмкость аккумулятора 4600 мАч, поддерживается зарядка с мощностью до 55 ватт (от 0 до 100% за 45 минут). Беспроводная зарядка 50-ваттная (от 0 до 100% за 53 минуты), обратная беспроводная зарядка 10-ваттная. В Mi 11 установлен двухдиапазонный приемник GPS, улучшенный вибромотор и модуль NFC для бесконтактных платежей. Цветовых исполнений пять.Mi 11 набирает в AnTuTu более 745 тысяч баллов — это новый рекорд. Отчасти такой результат стал возможен благодаря использованию оперативной памяти стандарта LPDDR 5 со скоростью 6400 Мбит/с и флэш-памяти стандарта UFS 3.1.При покупке Mi 11 в официальном магазине в Китае можно бесплатно получить 55-ваттное зарядное устройство. Пока неизвестно, будет ли эта акция распространяться на другие страны. Также ничего не сообщается о сроках поставки нового флагмана в другие страны, включая Россию.Mi 11 будет продаваться в Китае с 1 января за 3999 юаней в версии 8 + 128 ГБ. В пересчёте на российскую валюту получается приблизительно 45 тысяч рублей. Также будут выпущены более дорогие варианты: 8 + 256 ГБ и 12 + 256 ГБ за 4098 и 4699 юаней (46 тысяч и 53 тысячи рублей соответственно).Xiaomi также выпустит Mi 11 Special Edition с увеличенным объёмом памяти — 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ в накопителе. Эта версия также отличается оформлением — задняя крышка у неё синяя и переливается всеми цветами радуги в зависимости от угла, под которым падает цвет. Она будет стоить в Китае 4699 юаней.