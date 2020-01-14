





Журналист Макс Вайнбах продолжает раскрывать подробности о ещё не выпущенном и даже не анонсированном смартфоне Samsung Galaxy S20+ 5G. На этот раз очередь дошла до камеры.Вайнбах выложил несколько коротких видео, на которых показан интерфейс камеры с различными режимами съёмки. Среди доступных опция есть Smart angle selfie, с которой фронтальная камера автоматически переключается на использование широкоугольного сенсора, если она определяет в кадре более двух человек. Также представлен режим Single Take Photo, в котором камера делает несколько снимков и выбирает самый удачный из них в то время, пока пользователь наводит видоискатель на объект. В этом режиме также записывается видео. Режим Pro Video Mode на смартфоне не запустился, что неудивительно, ведь этот экземпляр не из коммерческой партии, а тестовый.Судя по системной информации, в камере Galaxy S20+ 5G впервые используется 12-мегапиксельный модуль Sony IMX 555 с размером пикселя 1,8 мкм. Также есть 48-мегапиксельный модуль Samsung ISOCell S5KGW2, назначение которого пока неизвестно. 108-мегапиксельного модуля, о котором ходят слухи, в смартфоне не замечено, в настройках камеры съёмки с таким разрешением нет. Два оставшихся сенсора не идентифицированы. Тем не менее подтверждается, что камера Galaxy S20+ 5G способна снимать с 3-кратным оптическим и 30-кратным гибридным зумом. Фронтальная камера 10-мегапиксельная, точно такая же, как у Galaxy S10 и Galaxy Note10.По слухам, в Galaxy S20+ 5G ожидается экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессор Exynos 990 или Snapdragon 865, 108-мегапиксельная камера, как минимум 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. В основной камере четыре сенсора: три размещены вертикально, а четвёртый расположился справа от них между вспышкой и микрофоном. Среди других изменений: отдельной физической кнопки для вызова цифрового ассистента Bixby больше нет, а экран не загнут по краям, хотя использование стекла 2.5D создаёт такой эффект.