11 февраля компания Samsung представит новую флагманскую линейку смартфонов. Судя по свежим утечкам, более ранние слухи подтверждаются: Galaxy S11 не будет, а вслед за прошлогодним Galaxy S10 в этом году выйдет Galaxy S20 (потому что сейчас 2020 год).
По сведениям журналиста Макса Вайнбаха, Samsung планирует выпустить 5 моделей флагманских устройств:
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20 5G
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20+ 5G
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
У Galaxy S10+ 5G была тройная фронтальная камера, размещённая в вырезе экрана справа, а у Galaxy S10+ двойная там же. В Galaxy S20+ 5G компания Samsung ограничила себя одинарной фронталкой посередине.
В основной камере четыре сенсора: три размещены вертикально, а четвёртый расположился справа от них между вспышкой и микрофоном.
Среди других изменений: отдельной физической кнопки для вызова цифрового ассистента Bixby больше нет, а экран не загнут по краям, хотя использования стекла 2.5D создаёт такой эффект.
Источник Вайнбаха прогнал Galaxy S20+ 5G в бенчмарке Geekbench. В одноядерном тесте этот смартфон получил 923 балла, а в многоядерном 3267 баллов. Судя по данным из бенчмарка, в новинке используется 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5 и 8-ядерный процессор Qualcomm с кодовым названием kona (это Snapdragon 865).
По слухам, в Galaxy S20+ 5G ожидается экран Super AMOLED диагональю 6,7 дюйма с частотой обновления 120 Гц, процессор Exynos 990 или Snapdragon 865, 108-мегапиксельная камера, как минимум 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор ёмкостью 4300 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой.
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