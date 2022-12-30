Раскрыты все характеристики и богатая комплектация OnePlus 11

В начале января OnePlus представит свой новый флагманский смартфон. Ранее в сеть утекли фотографии новинки, а теперь журналист Эван Бласс раскрыл все его особенности, включая информацию о характеристиках и довольно богатой комплектации.Стало известно, что модель OnePlus 11 получит самый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, изогнутый по бокам AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением 3216×1440 пикселей с частотой обновления до 120 Гц, 12 или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x, накопитель объёмом 256 или 512 ГБ стандарта UFS 4.0, NFC-чип, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки через порт USB Type-C.Камеры для этого смартфона были разработаны инженерами OnePlus совместно с коллегами из компании Hasselblad. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп, а в основной камере расположены три сенсора: главный Sony IMX890 на 50 Мп, сверширокоугольный на 48 Мп и телеобъектив на 32 Мп.В коробке вместе со смартфоном будут лежать документы, иголка для извлечения лотка SIM-карты, несколько наклеек, 100-ваттное зарядное устройство, USB-кабель красного цвета, несколько фирменных наклеек и чехол в цвет корпуса устройства.