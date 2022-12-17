Samsung перевыпустила свое самое странное приложение для Galaxy Watch

Компания Samsung перевыпустила свой фирменный браузер для часов на WearOS. Об этом сообщает 9to5Google.
Впервые Samsung представила полноценный браузер для смарт-часов Galaxy в октябре 2021 года. Samsung Internet 14 был разработан для Galaxy Watch 4 и более новых моделей и позволял полноценно просматривать веб-странички на экране часов. Тогда это приложение вызвало некоторые вопросы у фанатов компании: веб-серфинг на дисплее размером менее 1,5 дюйма — довольно странное занятие.
Примерно неделю назад приложение Samsung Internet внезапно пропало из магазина Play Store. Источник отмечает, что браузер работал очень нестабильно и вызывал проблемы и глюки на часах пользователей после последнего обновления; из-за этого компании даже пришлось временно убрать его из магазина. Теперь приложение починили и выпустили заново. Если вы пользовались «глючной» версией браузера или собирались скачать его впервые, то это уже можно сделать на Galaxy Watch 4 и 5 моделей, а также на любые смарт-часы с WearOS.
Ранее мы рассказали, как обновление ПО от Samsung сломало множество Galaxy Watch по всему миру.