Samsung Galaxy Watch WearOS

Samsung перевыпустила свое самое странное приложение для Galaxy Watch

Олег

Watch


Компания Samsung перевыпустила свой фирменный браузер для часов на WearOS. Об этом сообщает 9to5Google.

Впервые Samsung представила полноценный браузер для смарт-часов Galaxy в октябре 2021 года. Samsung Internet 14 был разработан для Galaxy Watch 4 и более новых моделей и позволял полноценно просматривать веб-странички на экране часов. Тогда это приложение вызвало некоторые вопросы у фанатов компании: веб-серфинг на дисплее размером менее 1,5 дюйма — довольно странное занятие. 

Watch

Примерно неделю назад приложение Samsung Internet внезапно пропало из магазина Play Store. Источник отмечает, что браузер работал очень нестабильно и вызывал проблемы и глюки на часах пользователей после последнего обновления; из-за этого компании даже пришлось временно убрать его из магазина. Теперь приложение починили и выпустили заново. Если вы пользовались «глючной» версией браузера или собирались скачать его впервые, то это уже можно сделать на Galaxy Watch 4 и 5 моделей, а также на любые смарт-часы с WearOS.

Ранее мы рассказали, как обновление ПО от Samsung сломало множество Galaxy Watch по всему миру. 

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Источник:
9to5Google
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