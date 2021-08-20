Apple устроит несколько презентаций в сентябре. Об этом сообщает издание Digitimes со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.На одной из них компания покажет модельный ряд iPhone 13 и Apple Watch Series 7, на другой — MacBook Pro 14 и 16. Возможно, будет третья, на ней компания покажет iPad девятого поколения и iPad mini.Наиболее заметные изменения будут у iPad mini. По имеющимся данным, внешне он преобразится также как iPad Air в 2020 году — кнопка «Домой» исчезнет, рамка станет тоньше.Ранее был назван весь список устройств, которые Apple должна показать в 2021 году. Компания планирует представить целый ряд новых девайсов. Среди них два iPad и две модели MacBook.Видимо, это будет второй год, когда Apple внесет изменения в расписание презентаций. В 2020-м она поменяла местами две презентации — модельный ряд iPhone 12 был представлен в октябре, тогда как новые iPad и Apple Watch показали в сентябре. Смартфоны компания стабильно показывает в первом месяце осени, но в прошлом году презентацию пришлось перенести из-за проблем с производственной цепочкой.