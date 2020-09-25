















В прошлом месяце Google анонсировала смартфон Pixel 4a, тогда же стало известно, что он будет стоить 499 долларов. Однако, до сих пор компания не раскрыла цены на Pixel 5. Блогер Джон Проссер заявил, что он будет стоить 699 долларов.По его словам, это будет ценник за 128-гигабайтную модель. Другие утечки указывают, что Pixel 5 получит 6-дюймовый дисплей с частотой 90 Гц, 8 ГБ оперативной памяти, батарею на 4000 мАч с поддержкой беспроводной и обратной зарядки, а также алюминиевый корпус с защитой IP68.Также сообщается, что Pixel 5 будет работать на базе процессора Snapdragon 765G. Что касается камер, смартфон получит 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную, в которую входит основной объектив с сенсором Sony IMX355 на 12 МП с поддержкой оптической стабилизации и 16-мегапиксельный сверширокоугольный объектив. Устройство выйдет в двух цветах: черный и зеленый (Sage Green).Google Pixel 5 оснастят сканером отпечатка пальца, который будет расположен на задней крышке устройства. Из интерфейсов называются: nanoSIM, eSIM, GPS, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C. Выход устройств ожидается 30 сентября.