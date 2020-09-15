





Google объявила дату своей следующей презентации. Мероприятие намечено на 30 сентября, а компания уже рассылает приглашение на онлайн-трансляцию, в котором говорится о главных анонсах.Судя по информации из приглашения, грядущий анонс будет посвящен модельному ряду смартфонов Pixel 5, новой модели Chromecast, а также представят умную колонку. Если верить предыдущим утечкам, новый смартфон получит 6,67-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128 ГБ.По поводу смарт-динамика известно, что он может стать решением среднего уровня, которое должно занять нишу между Nest Mini и Google Home Max. Что касается новой модели Chromecast, об этом компактном медиаплеере почти нет информации. Вероятно, компания представит два варианта устройства, один из которых получит полноценную версию Android TV и сможет конкурировать с недавно выпущенным Xiaomi Mi TV Stick.