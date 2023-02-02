Razer представила самую лёгкую геймерскую мышь Viper Mini Signature Edition

Фархад

Razer Viper Mini Signature Edition

Популярный производитель компьютерных аксессуаров Razer анонсировал самую лёгкую беспроводную мышь для геймеров Viper Mini Signature Edition.

При весе всего в 49 г, она обладает вполне впечатляющими характеристиками. Гаджет получил перфорированный экзоскелет из магниевого сплава, оптический датчик Razer Focus Pro 30K, фирменные оптические переключатели мыши Razer Gen-3 и технологию HyperPolling Wireless со сверхвысокой частотой опроса 4000 Гц.

Razer заявляет, что полного заряда батареи мыши хватит на 60 часов активной работы, а зарядка через порт USB-C занимает менее 90 минут. В комплект поставки входит USB-адаптер для подключения к компьютерам и консолям, а также кабель и тряпочка для протирки.

Viper Mini Signature Edition поступит в продажу с 11 февраля по цене $280.

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Engadget
Cсылки по теме:
Представлены TWS-наушники специально для владельцев PlayStation 5
Маска Razer с «защитой» от коронавируса — красиво, но совершенно бесполезно
Razer представила чехлы для iPhone 13. Они созданы, чтобы «нагибать» в играх

Рекомендации

Рекомендации

В России начали продавать восстановленные iPhone, Apple Watch и MacBook. Цены — до 70% ниже, чем у новых
Xiaomi представила крутую модульную лампу Yeelight Cube Smart Lamp с поддержкой HomeKit. Вы точно захотите себе такую

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии