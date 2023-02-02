Razer представила самую лёгкую геймерскую мышь Viper Mini Signature Edition

Популярный производитель компьютерных аксессуаров Razer анонсировал самую лёгкую беспроводную мышь для геймеров Viper Mini Signature Edition.При весе всего в 49 г, она обладает вполне впечатляющими характеристиками. Гаджет получил перфорированный экзоскелет из магниевого сплава, оптический датчик Razer Focus Pro 30K, фирменные оптические переключатели мыши Razer Gen-3 и технологию HyperPolling Wireless со сверхвысокой частотой опроса 4000 Гц.Razer заявляет, что полного заряда батареи мыши хватит на 60 часов активной работы, а зарядка через порт USB-C занимает менее 90 минут. В комплект поставки входит USB-адаптер для подключения к компьютерам и консолям, а также кабель и тряпочка для протирки.Viper Mini Signature Edition поступит в продажу с 11 февраля по цене $280.