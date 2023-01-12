Razer Наушники

Представлены TWS-наушники специально для владельцев PlayStation 5

Александр



Компания Razer выпустила беспроводные игровые наушники Hammerhead HyperSpeed формата True Wireless Stereo. Они были разработаны специально с учётом особенностей консоли Sony PlayStation 5.

Наушники Hammerhead HyperSpeed оснащены 10-мм динамическими драйверами с чувствительностью 91 дБ и сопротивлением 16 Ом. В корпус каждого из них встроены микрофоны, которые задействуются в речевом чате и используются для подавления шумов и более отчётливого выделения голоса.



Звук на наушники передаётся через Bluetooth 5.2, а для минимизации задержки сигнала можно подключить их к консоли или другому устройству с помощью специального USB-донгла. Время автономной работы с учётом подзарядки от кейса составляет 20 часов, а если отключить подсветку и шумодав — более 32 часов.



Наушники получили от компании сертификат Official Licensed Product for PlayStation 5, а на их зарядный кейс нанесён логотип PlayStation. На самих наушниках — светящееся разными цветами лого Razer с синхронизацией через программу Razer Chroma RGB.

Продажи Razer Hammerhead HyperSpeed начнутся 17 января. На официальном сайте производителя эти наушники можно будет купить за 150 долларов. О поставках в Россию ничего не сообщается.

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Комментарии

+4492
Carter_Mayers
Вообще не понимаю приколов наушников для игры на консолях или ПК. Если Ничто не сравнится со звуком из приличных динамиков или Саунбара хорошего. И так приходится дофига чего заряжать, лишний гаджет беспроводной еще не нужен
час назад в 19:00
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