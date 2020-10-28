Журналисты начали постепенно получать консоли следующего поколения на обзоры. Сайт The Verge сравнил размеры консолей следующего поколения и опубликовал подробные фотографии.
Сообщается, что устройства от Sony и Microsoft получились довольно громоздкие, а самая большая среди них — PlayStation 5. Компании использовали различный подход к дизайну. Xbox получил утилитарный подход во внешнем исполнении, благодаря чему он впишется в абсолютно любой интерьер. Японцы решили пойти совершенно другим путём, сделав PlayStation 5 в футуристичном дизайне с плавными изгибами и замысловатыми деталями.
В вертикальном положении PS5 проигрывает Xbox Series X в компактности, но зато она тоньше в горизонтальном, а это позволяет разместить её под телевизором или в имеющуюся нишу.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: