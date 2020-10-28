





















Журналисты начали постепенно получать консоли следующего поколения на обзоры. Сайт The Verge сравнил размеры консолей следующего поколения и опубликовал подробные фотографии.Сообщается, что устройства от Sony и Microsoft получились довольно громоздкие, а самая большая среди них — PlayStation 5. Компании использовали различный подход к дизайну. Xbox получил утилитарный подход во внешнем исполнении, благодаря чему он впишется в абсолютно любой интерьер. Японцы решили пойти совершенно другим путём, сделав PlayStation 5 в футуристичном дизайне с плавными изгибами и замысловатыми деталями.В вертикальном положении PS5 проигрывает Xbox Series X в компактности, но зато она тоньше в горизонтальном, а это позволяет разместить её под телевизором или в имеющуюся нишу.Размещение для консоли довольно важный момент, поскольку они требуют соответствующей вентиляции, чтобы избежать перегрева и скопления пыли внутри корпуса. Это может повлиять на производительность устройства и уровень шума системы охлаждения.Габариты PlayStation 5 составляют 390 x 260 x 104 мм (высота, глубина и ширина), а Xbox Series X — 301 x 151 x 151 мм. Также имеются различия в конструкции корпуса. Sony позволяет владельцам PS5 открывать консоль для очистки от пыли и возможности расширения памяти с помощью слота M.2 SSD. Xbox Series X не предусматривает доступа внутрь устройства, а паять расширяется с помощью проприетарного слота.Помимо всего вышеперечисленного, имеются различия в конструкции подставки. Xbox Series X и Series S получили несъемные подставки, а Sony предлагает пользователям самим переставлять в зависимости от положения консоли.