Sony рассказала в своем блоге, что приложение Apple TV появится на PlayStation 4 и PS5. На консоли следующего поколения иконка приложения будет расположена в выделенном медиа-пространстве. Оно также будет совместимо с новым пультом дистанционного управления Media Remote.
«Мы знаем, что у многих пользователей PlayStation не выключается, когда они заканчивают играть в игры. Развлечения, такие как фильмы, телешоу, музыка и прямые трансляции игр, расширяют впечатления от консоли. Продолжая путь к запуску PS5, мы рады объявить о некоторых развлекательных приложениях, которые будут доступны в первый день, а в будущем их количество будет дополнено», — Sony.
- Apple TV — наслаждайтесь каналами, шоу и популярными фильмами сервиса, а также персонализированными рекомендациями. С помощью этого приложения вы получите доступ к эксклюзивным проектам, таким как Mythic Quest: Raven’s Banquet, Ted Lasso и The Morning Show. Apple TV будет также доступно на PS4.
- Disney+ — отдельное пространство для фильмов, шоу, короткометражек и оригинальных проектов от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. Сервис открывает доступ к оригинальным сериалам, таким как «Мандалорец» и популярным шоу, среди которых «Симпсоны» и другие.
- Netflix — посмотрите хиты потокового сервиса, среди которых Stranger Things, The Haunting of Bly Manor и другие. В библиотеке платформы тысячи телесериалов и фильмов.
- Spotify — слушай музыку пока играешь. Пользователи смогут воспроизводить свои любимые треки в качестве фоновой музыки в игре. Вы можете выбирать из более чем 60 миллионов композиций, сражаясь с боссами или путешествуя по виртуальным мирам.
- Twitch — благодаря глубоко интегрированному сервису Twitch на PS5 вы сможете смотреть или транслировать в прямом эфире свой игровой процесс и обсуждать лучшие моменты с другими игроками из множества разнообразных сообществ.
- YouTube — вы можете транслировать и делиться своими эпическими моментами геймплея на своём канале или просматривать новый и популярный контент со всего мира.
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