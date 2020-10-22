«Мы знаем, что у многих пользователей PlayStation не выключается, когда они заканчивают играть в игры. Развлечения, такие как фильмы, телешоу, музыка и прямые трансляции игр, расширяют впечатления от консоли. Продолжая путь к запуску PS5, мы рады объявить о некоторых развлекательных приложениях, которые будут доступны в первый день, а в будущем их количество будет дополнено», — Sony.

Apple TV — наслаждайтесь каналами, шоу и популярными фильмами сервиса, а также персонализированными рекомендациями. С помощью этого приложения вы получите доступ к эксклюзивным проектам, таким как Mythic Quest: Raven’s Banquet, Ted Lasso и The Morning Show. Apple TV будет также доступно на PS4.

— наслаждайтесь каналами, шоу и популярными фильмами сервиса, а также персонализированными рекомендациями. С помощью этого приложения вы получите доступ к эксклюзивным проектам, таким как Mythic Quest: Raven’s Banquet, Ted Lasso и The Morning Show. Apple TV будет также доступно на PS4. Disney+ — отдельное пространство для фильмов, шоу, короткометражек и оригинальных проектов от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. Сервис открывает доступ к оригинальным сериалам, таким как «Мандалорец» и популярным шоу, среди которых «Симпсоны» и другие.

— отдельное пространство для фильмов, шоу, короткометражек и оригинальных проектов от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars и National Geographic. Сервис открывает доступ к оригинальным сериалам, таким как «Мандалорец» и популярным шоу, среди которых «Симпсоны» и другие. Netflix — посмотрите хиты потокового сервиса, среди которых Stranger Things, The Haunting of Bly Manor и другие. В библиотеке платформы тысячи телесериалов и фильмов.

— посмотрите хиты потокового сервиса, среди которых Stranger Things, The Haunting of Bly Manor и другие. В библиотеке платформы тысячи телесериалов и фильмов. Spotify — слушай музыку пока играешь. Пользователи смогут воспроизводить свои любимые треки в качестве фоновой музыки в игре. Вы можете выбирать из более чем 60 миллионов композиций, сражаясь с боссами или путешествуя по виртуальным мирам.

— слушай музыку пока играешь. Пользователи смогут воспроизводить свои любимые треки в качестве фоновой музыки в игре. Вы можете выбирать из более чем 60 миллионов композиций, сражаясь с боссами или путешествуя по виртуальным мирам. Twitch — благодаря глубоко интегрированному сервису Twitch на PS5 вы сможете смотреть или транслировать в прямом эфире свой игровой процесс и обсуждать лучшие моменты с другими игроками из множества разнообразных сообществ.

— благодаря глубоко интегрированному сервису Twitch на PS5 вы сможете смотреть или транслировать в прямом эфире свой игровой процесс и обсуждать лучшие моменты с другими игроками из множества разнообразных сообществ. YouTube — вы можете транслировать и делиться своими эпическими моментами геймплея на своём канале или просматривать новый и популярный контент со всего мира.







Sony рассказала в своем блоге, что приложение Apple TV появится на PlayStation 4 и PS5. На консоли следующего поколения иконка приложения будет расположена в выделенном медиа-пространстве. Оно также будет совместимо с новым пультом дистанционного управления Media Remote.Sony пообещала, что позднее на PlayStation 5 появятся приложения Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock и другие. Сообщается, что пользователям не потребуется загружать отдельно приложения сервисов из PS Store, они будут находиться в пространстве мультимедиа. Помимо этого, PS5 будет оснащена новым центром управления, который упрощает управление музыкой.