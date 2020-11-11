





AliExpress проводит распродажу, приуроченную к неофициальному Дню холостяка, которые празднуется в Китае 11 ноября. Миллионы товаров продаются с большими скидками, в том числе роботы-пылесосы.Эта модель обладает компактным дизайном, большой мощностью всасывания и очень тихая — уровень шума 57 дБ. В ней используется V-образная щётка с резиновыми вставками, благодаря которой пылесос производит уборку любых поверхностей, как ворсистых, так и гладких поверхностей. Высота корпуса — 9,7 см, то есть пылесос сможет заезжать даже под кресла и диваны, если позволяет свободное пространство.Midea VCR06/VCR07 поддерживает сухую уборку и перемещается по помещению по заданной программе, избегая столкновений со стенами. По завершении уборки он сам возвращается на зарядную станцию. Управлять режимами можно с помощью пульта д/у, который включён в комплект.Эта модель ещё тоньше — 9,2 мм. Она производит уборку по расписанию, поддерживается четыре режима работы: выборочная, точечная, автоматическая и комплексная уборка. Мощность всасывания примерно в два раза выше, чем обычно бывает у пылесосов ценовой категории от 10 до 15 тысяч рублей, но уровень шума ниже, чем у аналогов — всего 60 дБ. Щётки выступают за периметр корпуса на несколько сантиметров, благодаря чему пылесос справляется с выбиванием мусора из труднодоступных мест — например, под ножками стульев и мест стыка мебели с полом. Поддерживается только сухая уборка.Эта модель немногим дороже, но более продвинутая, чем предыдущая. Поддерживается влажная уборка, это работает это следующим образом: из резервуара ёмкостью 180 мл дозировано выделяется вода, а салфетка из микрофибры оттирает грязь с поверхности пола. Максимальное время сухой уборки от одного заряда — два часа, а при использовании воды — 40 минут.Пылесос начального уровня с довольно тонким корпусом — всего 8,1 см. Он работает до 100 минут от одного заряда, поддерживает сухую уборку, запускается по графику и сам возвращается на зарядную станцию. В пылесборник установлена система фильтрации, которая задерживает мельчайшие частицы пыли. В отличие от многих других моделей, у этого пылесоса есть не только щётки, но и микрофибра, которая протирает пол после всасывания грязи.Пожалуй, самая интересная модель из этой подборки. Этот пылесос поддерживает как сухую, так и влажную уборку, правда собственного резервуара для воды у него нет, поэтому пользователю перед запуском рекомендуется намочить салфетку из микрофибры. Толщина 7,8 мм отрицательно сказалась на автономности — всего 78 минут, но этого хватит для приборки в помещении до 120 м². Мощность всасывания примерно такой же, как у более дорогих моделей, а уровень шума ниже, чем обычно, — 60 дБ.