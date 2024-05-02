Россия осталась без оригинальных запчастей от Apple. Как теперь ремонтируют айфоны и макбуки?

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитика Сергея Вильянова, компания Apple в феврале 2024 года перестала поставлять авторизованным сервисным центрам в России оригинальные запчасти для своих устройств. К настоящему моменту в мастерских практически закончились прежние запасы, а новых поставок не предвидится.
Авторизованные сервисные центры по-прежнему продолжают работать в России, несмотря на то, что компания Apple перестала продавать свои устройства в нашей стране два года назад. И только с недавних пор их деятельность стала усложняться нехваткой оригинальных компонентов для iPhone, iPad, MacBook и других гаджетов. Например, запчасти для iPhone 14 и 15 перестали поступать в мастерские с декабря 2023 года.
Apple не может отправлять в Россию запчасти из-за санкционных ограничений со стороны США и Евросоюза. На российских складах Apple были остатки некоторых компонентов для ремонта — и именно оттуда сервисные центры получали эти детали. В настоящее время запчасти закончились, поэтому организациям, осуществляющим гарантийный и внегарантийный ремонт устройств Apple приходится выкручиваться разными способами — например, они скупают на вторичном рынке сломанные устройства, разбирают их на детали и тем самым пополняют свои запасы деталей на замену. Кроме того, они закупают в Китае и других странах неоригинальные детали и используют для ремонта их, но предварительно приходится тестировать, приживётся ли та или иная деталь в устройстве, ведь известно, что iOS может заблокировать iPhone при выявлении неоригинального компонента.
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