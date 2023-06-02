Россия откажется от техники свыше 20 брендов. Их услуги больше не нужны

Власти задумались об ограничении ввоза вычислительной техники по параллельному импорту. В список попали свыше 20 брендов.
Об этом сообщает «Коммерсантъ». Российские вендоры считают, что необходимо запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся внутри страны. Участники IT-рынка и операторы центров обработки данных высказались против таких жестких мер. По их мнению текущего количества и качества отечественной техники не хватит для удовлетворения спроса, а в случае ограничений она только вырастет в цене.
Минпромторг и консорциум АНО «Вычислительная техника» составили предварительный список компаний, чье оборудование стоит исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту. В него вошли:
- HPE
- Acer
- PureStorage
- Basler
- Asus
- MSI
- Delta Electronics
- Palit
- Palo Alto
- Quanta
- Schnider Electric.
В Минэкономики рассматривается более расширенный список:
- IBM
- Dell
- NetApp
- Pure Storage
- Fusitsu
- HP
- xFussion
- Inspur
- Cisco
- Hitachi
- Arista
- Delta Electronics
- Oracle
- Quanta Supermicro.