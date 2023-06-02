Россия откажется от техники свыше 20 брендов. Их услуги больше не нужны

HPE

Acer

PureStorage

Basler

Asus

MSI

Delta Electronics

Palit

Palo Alto

Quanta

Schnider Electric.

IBM

Dell

NetApp

Pure Storage

Fusitsu

HP

xFussion

Inspur

Cisco

Hitachi

Arista

Delta Electronics

Oracle

Quanta Supermicro.

Власти задумались об ограничении ввоза вычислительной техники по параллельному импорту. В список попали свыше 20 брендов.Об этом сообщает «Коммерсантъ». Российские вендоры считают, что необходимо запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся внутри страны. Участники IT-рынка и операторы центров обработки данных высказались против таких жестких мер. По их мнению текущего количества и качества отечественной техники не хватит для удовлетворения спроса, а в случае ограничений она только вырастет в цене.Минпромторг и консорциум АНО «Вычислительная техника» составили предварительный список компаний, чье оборудование стоит исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту. В него вошли:В Минэкономики рассматривается более расширенный список: