Россия откажется от техники свыше 20 брендов. Их услуги больше не нужны

Артем
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Власти задумались об ограничении ввоза вычислительной техники по параллельному импорту. В список попали свыше 20 брендов.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Российские вендоры считают, что необходимо запретить поставки оборудования, чьи аналоги производятся внутри страны. Участники IT-рынка и операторы центров обработки данных высказались против таких жестких мер. По их мнению текущего количества и качества отечественной техники не хватит для удовлетворения спроса, а в случае ограничений она только вырастет в цене.

Минпромторг и консорциум АНО «Вычислительная техника» составили предварительный список компаний, чье оборудование стоит исключить из перечня товаров, ввозимых по параллельному импорту. В него вошли:

  • HPE
  • Acer
  • PureStorage
  • Basler
  • Asus
  • MSI
  • Delta Electronics
  • Palit
  • Palo Alto
  • Quanta
  • Schnider Electric. 


В Минэкономики рассматривается более расширенный список: 

  • IBM
  • Dell
  • NetApp
  • Pure Storage
  • Fusitsu
  • HP
  • xFussion
  • Inspur
  • Cisco
  • Hitachi
  • Arista
  • Delta Electronics
  • Oracle
  • Quanta Supermicro.
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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

+137
Sergey2048
Пооотихоньку двигаются к закрытию занавеса для обычных, боясь реакции на резкое прикрытие.Ну
2 часа назад в 09:53
#
kardigan
+3085
kardigan Sergey2048
Джинсами будешь торговать! Куча адреналина и новых ощущений! Не парься-выход будет
час назад в 11:24
#
kardigan
+3085
kardigan Sergey2048
Джинсами будешь торговать! Куча адреналина и новых ощущений! Не парься-выход будет
час назад в 11:24
#
Lemon369
+4
Lemon369
О этот чудный новый мир! Здравствуй Maibenben, Machenike, Chuwi и компания!)) Еще и вирус в айфонах нашли....как жить то теперь?))))
2 часа назад в 10:09
#
YABLOKOFON
+160
YABLOKOFON
А отечественные бренды это что? Ирбисы из подвального Китая или эти оверпрайснутые Аквариусы которые даже отремонтировать нельзя ибо нет схем в открытом доступе и биосов даже! Про Эльбрусы и прочие байкалы вообще молчу. Очередные санкции против себя же. Кушайте аналоги сделанные из тех же зарубежных компонентов дороже в 3 цены или ищите серое нормальное но за 5 цен сверху! Красота
час назад в 11:25
#
st00p1dm0nkey
+4048
st00p1dm0nkey
Будем на макбуках сидеть 👍
час назад в 11:28
#
Вася Вотафаков
+5487
Вася Вотафаков
Имхо. Кто-то хорошо занес чтоб убрать конкурентов. Не иначе.
26 минут назад
#
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