





Ритейлеры в первом полугодии зафиксировали резкий рост продаж устройств из категории носимой электроники: смарт-часов (+73%) и фитнес-трекеров (+42%). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Этот рынок с объемом 14,4 миллиарда рублей обогнал по величине продажи планшетов.Сообщается, что за первое полугодие 2020 года россиянами было приобретено около 2,2 миллиона носимых устройств на сумму 14,4 миллиарда рублей, а это на 21% больше в штуках и на 21,5% в деньгах по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. «Это один из наиболее перспективных сегментов в цифровой технике, а за последние пять лет объем продаж в категории увеличился в 8,5 раза», — отметил руководитель департамента «Гаджеты и инновации» в «М.Видео-Эльдорадо» Вадим Еремин.По словам ритейлеров, 65% рынка носимой электроники занимают фитнес-трекеры, 25% — смарт-часы, а 10% — детские смарт-часы с GPS и кнопкой SOS. Среди трекеров по продажам лидируют устройства от Xiaomi, Honor и Jet, среди «умных часов» — Apple, Samsung и Garmin, а в сегменте детских часов — Jet и Elari.В Ozon отмечают, что покупатели чаще всего интересуются моделями с мониторингом калорий, сна и физической активности, а также смарт-часы, которые позволяют отслеживать местоположение ребенка. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты сошлись во мнении, что причиной роста продаж стали пандемия и сезонность. Самоизоляция стимулировала более внимательное отношение к здоровью.