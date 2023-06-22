Российские магазины начали возить электронику под заказ

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Ну в региональных интернет-магазинах или на том же Авито вообще не проблема купить любую технику. Злак в один из нескольких десятков местных интернет-магазов и в наличии бытовуха от бюджетных до премиума и ничего ждать не надо. Мвидео и Эльдорадо втирают и сроки могут легко увеличиться. Друг в прошлом году заказывал там себе ТВ и вместо 20 дней ждать пришлось более полутора месяцев. При этом ещё и всю сумму сразу надо платить. А тот же KitchenAid вообще без проблем продаётся и много где (сам присматриваю там матери планетарный миксер со всякими доп’ами) и ждать кроме доставки из интернет-магазина более ничего не надо. Понятно что сетям надо как-то выживать, магазинов дофига а в наличии или один Китай или мизер нормальных производителей
часов назад в 13:09
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