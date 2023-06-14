Apple вернула в iOS 17 функцию, которую так сильно просили пользователи

В прошлом году с выходом iOS 16 компания Apple представила абсолютно новый экран блокировки с виджетами и масштабным редизайном, но вместе с этим разработчики похоронили живые обои. Теперь производитель iPhone по-тихому их вернул в бета-версии iOS 17.
Функция живых обоев была представлена в iOS 9 в далёком 2015 году, а на смартфонах впервые она появилась в iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Увы, в 2022 году Apple решила от неё отказаться, поскольку компании пришлось переназначить долгое нажатие на дисплей — вместо проигрывания анимации теперь открываются настройки экрана блокировки.
Многие пользователи iPhone были опечалены этим нюансом и неоднократно просили Apple вернуть живые обои. К счастью, разработчики iOS прислушались к поклонникам бренда и реинкарнировали эту фичу в iOS 17.
Уже в первой бета-версии можно установить Live-фото в качестве живых обоев, но теперь анимация будет проигрываться автоматически при разблокировке смартфона.
Ранее мы рассказывали об основных нововведениях в iOS 17 в нашем обзоре. Установить бета-версию обновления можно уже сейчас по этому гайду, а общедоступный релиз состоится в сентябре.
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