Apple вернула в iOS 17 функцию, которую так сильно просили пользователи

Фархад
iPhone XS

В прошлом году с выходом iOS 16 компания Apple представила абсолютно новый экран блокировки с виджетами и масштабным редизайном, но вместе с этим разработчики похоронили живые обои. Теперь производитель iPhone по-тихому их вернул в бета-версии iOS 17.

Функция живых обоев была представлена в iOS 9 в далёком 2015 году, а на смартфонах впервые она появилась в iPhone 6s и iPhone 6s Plus. Увы, в 2022 году Apple решила от неё отказаться, поскольку компании пришлось переназначить долгое нажатие на дисплей — вместо проигрывания анимации теперь открываются настройки экрана блокировки.

Многие пользователи iPhone были опечалены этим нюансом и неоднократно просили Apple вернуть живые обои. К счастью, разработчики iOS прислушались к поклонникам бренда и реинкарнировали эту фичу в iOS 17.

Live Wallpapers

Уже в первой бета-версии можно установить Live-фото в качестве живых обоев, но теперь анимация будет проигрываться автоматически при разблокировке смартфона.

Ранее мы рассказывали об основных нововведениях в iOS 17 в нашем обзоре. Установить бета-версию обновления можно уже сейчас по этому гайду, а общедоступный релиз состоится в сентябре.
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+107
Дмитрий Могучев
На 11 Айфоне работает? Знает кто нибудь?
2 часа назад в 20:49
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Andrey Mironov
–4
Andrey Mironov Дмитрий Могучев
Клавиатура глючит. В остальном никаких сильных отличий нет. Откатился на стабильную прошивку. Не стоит эта прошивка тестирования. Сырая пока что и плюшек пока мало
час назад в 21:53
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