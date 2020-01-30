Winpad W1000

На китайской торговой площадке найден полный аналог планшета MIG T10 x86, который был якобы разработан в России. Он называется Winpad W1000 и, в отличие от «российского» устройства, стоит более чем в 2,5 раза дешевле — около 41 тысячи рублей вместо 105 тысяч.

Winpad W1000 (и точно так же, как MIG T10 x86) — защищённый планшет с 10-дюймовым экраном, прорезиненным корпусом, одинарной камерой и интерфейсами для подключения различного стороннего оборудования. Оба планшета предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях, обладают ударопрочным корпусом и защищены от попадания влаги и пыли по стандарту IP67 и перепада температур.

MIG T10 x86

Планшет MIG T10 x86 был представлен в январе российскими компаниями Astra Linux и Mobile Inform Group. Он разработан для промышленного использования в экстремальных условиях и поддерживает мобильный интернет в сетях сотовой связи. Заказчики могут выбрать операционную систему: Astra Linux Орел, Astra Linux Смоленск или Windows 10 Pro. В Winpad W1000 используется только Windows 10, но при желании на него тоже можно установить Linux.



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