Xiaomi Ремонт

С ремонтом смартфонов Xiaomi в России возникли большие проблемы

Александр



По данным «Известий», в российских сервисных центрах наблюдаются сильные перебои с поставками запчастей для смартфонов Xiaomi. Некоторые мастерские вообще перестали ремонтировать гаджеты этого производителя и всех его брендов, а другие увеличили срок ремонта, поскольку запчасти привозятся под заказ из Китая и им приходится ждать доставку.

Проблема затронула как гарантийный, так и внегарантийный ремонт. Сервисные центры, ремонтировавшие смартфоны в день обращения, увеличили срок ремонта до 2-3 недель, а те компании, которые и раньше неторопливо оказывали услуги, теперь чинят аппараты примерно по полтора месяца.

Некоторым клиентам предлагают выбор: подождать доставку оригинальной запчасти (а ждать приходится долго) или согласиться на более быстрый ремонт, но с использованием компонентов более низкого качества и с риском лишиться гарантии.

Увеличение сроков гарантийного ремонта приводит к тому, что потребитель может отказаться от смартфона и потребовать возврат денег. Магазин не виноват в отсутствии запчастей, но если сотрудничающий с ним сервисный центр не успеет отремонтировать устройство за 45 календарных дней, у покупателя появляется право отказаться от исполнения договора купли-продажи и получить обратно стоимость товара (а если с момента покупки он подорожал, то ещё и возмещения разницы в цене).

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