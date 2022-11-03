Antutu Xiaomi Huawei

Раскрыт новый лидер Antutu. Его обожают 95% владельцев!

Олег

12S Ultra


Разработчики популярного бенчмарка Antutu опубликовали новый рейтинг Android-смартфонов. Он основан на опросе пользователей.

Antutu решил выяснить, какой Android-смартфон более всего удовлетворяет запросы владельца. То есть, цель опроса — понять, насколько покупатели довольны своим выбором и хотят ли они перейти на что-то другое. По результатам выборки был составлен рейтинг, в который вошли 10 популярных моделей Android-смартфонов.

Согласно источнику, на первом месте оказался Xiaomi Mi 12S Ultra. Этим смартфоном абсолютно довольны 95,68% его владельцев. Далее по нисходящей расположились:
  • 2 место — Nubia Z40S Pro (90,15% довольны)
  • 3 место — Oppo K10 5G (89,95% довольны)
  • 6 место — Redmi K50 (89,33%)
Antutu

Замыкающее десятое место занял «родственник» победителя — Xiaomi 12S, с уровнем довольства в 87,27%. Любопытно, что в рейтинге нет ни одного смартфона Samsung.

Ранее мы рассказали, что Google Pixel 7 Pro прошел жесткие тесты на прочность и износостойкость. Он пережил их не то что бы очень достойно. 

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Источник:
MyDrivers
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