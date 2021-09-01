Samsung может представить модельный ряд Galaxy S22 в январе, а не в марте перед выставкой Mobile World Congress. Об этом сообщает The Elec.Изначально компания перенесла запуск Galaxy S21 на январь в начале этого года. Издание The Elec сообщает, что это изменение может быть не временным, и корейцы стабильно начнут презентовать флагманы в первом месяце нового года.Массовое производство S22 начнется в ноябре текущего года. Таким образом, компания успеет выпустить партию к презентации устройств.Главным нововведением в S22 будет появление перископического зума во всех трех моделях, а не только в Ultra. Таким образом, вся новая серия сможет претендовать на звание одного из лучших фотофлагманов на рынке.В сентябре этого года Samsung должна представить Galaxy S21 FE. Его упоминание недавно было замечено в программном коде Google Play и базе данных Bluetooth SIG. Кроме того, Samsung представила Galaxy S20 FE в середине сентября прошлого года.