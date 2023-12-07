Samsung Galaxy S24 Ultra вживую сравнили с Galaxy S23 Ultra

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В сети появилась очередная порция фотографий будущего суперфлагмана Samsung Galaxy S24 Ultra. В этот раз девайс живьём сравнили с предшественником.На фотографиях, опубликованных на сайте Sogi (уже удалено), указаны основные изменения в конструкции будущего смартфона. Мы уже знаем, что девайс получит титановую рамку и плоский дисплей без закруглений, но снимки раскрыли новые особенности Galaxy S24 Ultra.Судя по изображениям, расположение камер на задней панели останется прежним, а вот вырез под динамик снизу станет монолитным и заменит привычную решётку. На верхнем торце видим два отверстия под микрофоны вместо одного, а клавиши питания и регулировки громкости стали немного больше.В целом, конструкция Galaxy S24 Ultra будет более квадратной и с меньшим количеством изгибов, чем в Galaxy S23 Ultra.Ожидается, что Samsung проведёт свою презентацию Galaxy Unpacked в январе 2024 году.