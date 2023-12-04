Характеристики всей линейки Samsung Galaxy S24 слили в сеть за месяц до анонса

Вслед за недавней утечкой официальных пресс-рендеров будущих флагманов Samsung портал Windows Report раскрыл все характеристики Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.
На днях стало известно, что все девайсы серии Galaxy S24 выйдут в чёрном, сером, фиолетовом и жёлтом цветах, но их маркетинговые названия будут различаться. При этом суперфлагман Galaxy S24 Ultra получит грани из титанового сплава и плоский дисплей, а базовые версии сохранят алюминиевую раму. Интересно, что по характеристкам новинки не особо будут отличаться от актуальных устройств серии Galaxy S23.
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Вот как выглядят подробные спецификации самых ожидаемых гаджетов Samsung:
Источник утечки заявляет, что компания сосредоточилась на внедрении искусственного интеллекта в серию Galaxy S24. Именно функции, связанные с ИИ, станут одним из ключевых преимуществ этих гаджетов в 2024 году.
Ожидается, что Samsung проведёт презентацию Galaxy Unpacked уже 17 января.
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