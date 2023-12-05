OneUI 6 добавила дешёвым смартфонам Samsung флагманские возможности

Александр


Компания Samsung выпустила приложение Camera Assistant для смартфонов  Galaxy A53 и Galaxy A54 на базе OneUI 6.0. Его можно установить на эти устройства через Galaxy Store.

Приложение Camera Assistant до недавних пор оставалось эксклюзивом для флагманских моделей из серий Galaxy S, Galaxy Flip и Galaxy Z Fold. Оно значительно улучшает возможности съёмки фото и видео, в том числе за счёт дополнительной обработки отснятого материала.

Camera Assistant содержит множество переключателей, настроек и улучшений для стандартного приложения «Камера» на смартфонах Samsung. К примеру, появляется возможность автоматически применять режим HDR в тех случаях, когда это уместно (например, при слабом освещении), переключаться между разными линзами в зависимости от сцены, устранять искажения и шумы в кадре, затемнять экран при съёмке видео, указывать число фотографий при серийной съёмке и интервал между ними.



Скорее всего, поддержка Camera Assistant появится и у других смартфонов серии Galaxy A по мере перехода от пятой версии OneUI к шестой версии. Конечно, эти устройства оснащены не такими впечатляющими камерами, как у флагманов, но новые настройки и улучшения в умелых руках позволят добиться гораздо более качественных фотографий и видео, чем было возможно прежде.
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