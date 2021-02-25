ультра-широкоугольная с разрешением 8 МП

Основная сверхвысокого разрешения 64 МП

Макро объектив с разрешением 5 МП

5-мегапиксельная камера глубины.











Технические характеристики Galaxy A32

Экран: 6,4-дюймовый FHD+ Super AMOLED Infinity-U 90 Гц

6,4-дюймовый FHD+ Super AMOLED Infinity-U 90 Гц Основная камера: (ультра широкоугольная) 8 МП F 2.2; (основная) 64 МП F 1.8; (датчик глубины) 5 МП F 2.4; (макро) 5 МП F 2.4

(ультра широкоугольная) 8 МП F 2.2; (основная) 64 МП F 1.8; (датчик глубины) 5 МП F 2.4; (макро) 5 МП F 2.4 Фронтальная: 20 МП F 2.2

20 МП F 2.2 Процессор: Helio G80 Dual 2.0 ГГц + Hexa 1.8 ГГц

Helio G80 Dual 2.0 ГГц + Hexa 1.8 ГГц Память: 4 ГБ (ОЗУ) и 64/128 ГБ (накопитель) + поддержка microSD до 1 ТБ

4 ГБ (ОЗУ) и 64/128 ГБ (накопитель) + поддержка microSD до 1 ТБ Батарея: 5000 мАч с 15 Вт

5000 мАч с 15 Вт Размеры, вес: 158,9 х 73,6 х 8,4 мм184 г.







Samsung представляет смартфон Galaxy A32. Устройство получило дисплей super AMOLED, камеру высокого разрешения 64 МП и емкий аккумулятор 5000 мАч. Приобрести устройства можно в марте в официальном интернет- и фирменных магазинах Samsung, а также у партнеров по рекомендованной цене 19 990 (64ГБ) и 21 990 (128ГБ) руб. в трех цветах: черном, фиолетовом и голубом.6,4-дюймовый экран смартфона с U-образным вырезом для камеры и встроенным сканером отпечатков пальцев получил повышенную яркость 800 нит и частоту обновления 90 Гц для максимально комфортного и плавного отображения любого контента, от сайтов до видеоигр, при разных условиях. Технология Eye Care помогает защитить глаза пользователя от вредного синего света без ущерба для качества изображения.Основной модуль устройства включает в себя четыре камеры:20-мегапиксельная фронтальная камера получила селфи-фокус для фото с эффектом боке и интеллектуальный фильтр Smart Beauty. Пользователям доступно множество функций камеры, расширяющих возможности смартфона: забавные анимоджи, повторяющие внешность владельца устройства, до 99 персонализированных фильтров, оптимизация сцен, регулирующая настройки в зависимости от объекта съемки, а также интеллектуальное определение «неудачных» снимков – например, размытых или с закрытыми глазами.Аккумулятор Galaxy A32 с емкостью 5000 мАч в сочетании с оптимизированным энергопотреблением позволяет использовать смартфон без подзарядки до двух дней подряд. Быстрая зарядка 15 Вт позволит быстро восстановить заряд батареи.Устройство получило обновленный интерфейс Samsung One UI 3. Новинка защищена на уровнях от чипа до ПО системой безопасности Samsung Knox. Для того чтобы дополнительно обезопасить важные файлы и приложения, их можно поместить в полностью зашифрованную защищенную папку, доступ к которой возможен только по паролю или отпечатку пальца.Корпус смартфона, а также его экран, выполненный из сверхпрочного стекла Gorilla Glass 5, устойчивы к падениям: они в 1,32 раза крепче, чем у модели предыдущего поколения, Galaxy A31. Как и все мобильные устройства Samsung, новинка в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую «облачную» синхронизацию и безопасное резервное копирование данных, а также обновления системы Android.