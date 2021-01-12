





Компания Samsung запустила программу Galaxy Upcycling at Home и предложила несколько вариантов использования старых смартфонов в домашнем хозяйстве.Samsung предлагает переосмыслить подход к устаревшим гаджетам. Их нельзя использовать по назначению из-за древней начинки, выдохшегося аккумулятора и устаревшей программной платформы, не совместимой с современными приложениями и играми. Но у них остался определённый потенциал, который может оказаться довольно полезным.В новом видеоролике компания показала, как можно приспособить старые смартфоны в качестве камеры для домашнего наблюдения, радионяни для наблюдения за детьми, системы безопасности, пульта дистанционного управления бытовой техникой, фитнес-трекера и тому подобного. Вариантов может быть множество. В некоторых случаях потребуется лишь установить подходящее приложение, а для особо сложных проектов потребуются дополнотельные устройства, например, конструктор Arduino, а также навыки конструирования, ремонта и программирования. Тем самым решается проблема с утилизацией старых устройств и покупкой новых дорогостоящих гаджетов.