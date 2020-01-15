





Компания Samsung представила экологичную упаковку Eco-Package, с помощью которой можно сделать мебель и аксессуары для дома своими руками — например, самостоятельно смастерить тумбочку или журнальный столик. Легко превратить коробку в предмет интерьера стало возможным благодаря инновационному дизайну Eco-Package.Согласно исследованиям Агентства по охране окружающей среды США, около 95% произведенных картонных коробок выбрасывается сразу после однократного использования. Упаковка Eco-Package была создана в качестве экологичной альтернативы с целью сокращения отходов и уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Новый подход применяется в упаковке интерьерных телевизоров The Serif: коробку можно не выбрасывать, а повторно использовать в интерьере дома. Благодаря простому алгоритму на создание оригинального аксессуара уйдет 30-40 минут. Инструкции по сборке прикроватной тумбочки, подставки для журналов, домика для кошки или другой мебели доступны по QR-коду на боковой стороне коробки. Пользователю нужно лишь соединить напечатанные на картоне точки карандашом, вырезать получившиеся детали и собрать предмет интерьера.Дизайн Eco-Packaging был отмечен наградой CES Innovation Awards за содействие эффективному использованию природных ресурсов. С начала 2020 года Samsung применяет для выпуска упаковок и буклетов только волоконные материалы, сертифицированные международными природоохранными организациями (Лесной попечительский совет, Программа одобрения лесной сертификации и Инициатива устойчивого лесопользования).Упаковка Eco-Package экологически безопасна. С первой половины 2019 года все коробки, пакеты и другие материалы, в которых поставляются продукты и аксессуары Samsung, от мобильных устройств до крупногабаритной бытовой техники, выполняются из таких материалов, как биопластик и переработанная бумага. Например, элементы из пластика в упаковке смартфонов и планшетов были заменены на изготовленные из пропитанной бумажной массы, а защитные пленки для экранов производятся из пластиковых отходов и возобновляемых материалов, таких как крахмал и сахарный тростник.