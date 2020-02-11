Сегодня на мероприятии Unpacked 2020 вместе с Galaxy Z Flip и Galaxy S20 компания Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds+. Обновленная модель получила целый ряд улучшений.
Наушники были разработаны при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники, получили двухполосные динамики для чёткого, естественного и сбалансированного звучания, три микрофона для передачи голоса во время телефонного общения, а также время автономной работы – до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки. Galaxу Buds+ теперь совместимы с iOS через специальное приложение.
Помимо этого, наушники получили интеграцию с музыкальным сервисом Spotify для воспроизведения ваших любимых треков с помощью одного касания. Новинка поступит в продажу 14 февраля в США и Корее по цене 149 долларов. Что касается цветовых решений, то наушники можно будет выбрать в синем, красном, черном и белом.
Наушники были разработаны при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники, получили двухполосные динамики для чёткого, естественного и сбалансированного звучания, три микрофона для передачи голоса во время телефонного общения, а также время автономной работы – до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки. Galaxу Buds+ теперь совместимы с iOS через специальное приложение.
Помимо этого, наушники получили интеграцию с музыкальным сервисом Spotify для воспроизведения ваших любимых треков с помощью одного касания. Новинка поступит в продажу 14 февраля в США и Корее по цене 149 долларов. Что касается цветовых решений, то наушники можно будет выбрать в синем, красном, черном и белом.
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Конечно же, новинка поддерживает беспроводную зарядку, а смартфон всегда подскажет, когда придёт пора подзарядиться.
Вам больше не придётся доставать наушники, чтобы слышать, что происходит вокруг. Теперь вы можете воспользоваться функцией включения фонового шума