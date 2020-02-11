Galaxy Buds+

Сегодня на мероприятии Unpacked 2020 вместе с Galaxy Z Flip и Galaxy S20 компания Samsung представила беспроводные наушники Galaxy Buds+. Обновленная модель получила целый ряд улучшений. 

Наушники были разработаны при участии ведущих мировых специалистов AKG в области аудиотехники, получили двухполосные динамики для чёткого, естественного и сбалансированного звучания, три микрофона для передачи голоса во время телефонного общения, а также время автономной работы – до 11 часов воспроизведения музыки от одной зарядки. Galaxу Buds+  теперь совместимы с iOS через специальное приложение.
Galaxy Buds+
Помимо этого, наушники получили интеграцию с музыкальным сервисом Spotify для воспроизведения ваших любимых треков с помощью одного касания. Новинка поступит в продажу 14 февраля в США и Корее по цене 149 долларов. Что касается цветовых решений, то наушники можно будет выбрать в синем, красном, черном и белом.



iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия

Ссылки по теме:

Galaxy Z Flip и линейка Galaxy S20 в России: цены и начало продаж Galaxy Z Flip и линейка Galaxy S20 в России: цены и начало продаж

Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra — от 1000 долларов и дороже Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra — от 1000 долларов и дороже

Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip представлена официально Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip представлена официально