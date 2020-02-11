Экран: 6,2 дюйма, Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, 563 ppi, HDR10+, 120 Гц

ОС: Android 10

Процессор: 8 ядер, 64 бита, 7 нм, 2,7 + 2,5 + 2 ГГц

Оперативная память: 12 ГБ LPDDR5

Накопитель: 128 ГБ + слот для карты microSD до 1 ТБ

Аккумулятор: 4000 мАч, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

Основная камера: ульраширокая 12 Мп, ширикоугольная 12 Мп, телефото 64 Мп, гибридный оптический зум x3, суперзум x30

Фронтальная камера: 10 Мп, угол охвата 80 градусов

Модули связи: 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub-6Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 + 5 ГГц, HE80, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

Защита: сканер отпечатков пальцев

Звук: стереодинамики AKG, объёмный звук Dolby Atmos

Цвета: серый, голубой, розовый

Габариты, масса: 151,7×69,1×7,9 мм, 163 г

Цена: от $999,99













Компания Samsung представила флагманские смартфоны серии Galaxy S20. В неё вошли три модели: Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Все они обладают поддержкой 5G, и оснащены как минимум 128-гигабайтным накопителем со слотом для карты памяти microSD и 12 ГБ оперативной памяти (у Galaxy S20 Ultra — 16 ГБ). В США они будут стоить от 1000 долларов и выше в зависимости от модели и объёма памяти.В версиях этих устройств для США используется процессор Snapdragon 865, а в других странах будет продаваться версии с чипом Exynos 990, который обладает схожей производительностью.Почти все слухи подтвердились: во всех смартфонах серии Galaxy S20 используются экраны с частотой обновления 120 Гц (что безусловно оценят геймеры), а самая топовая модель Galaxy S20 Ultra поддерживает 100-кратное зумирование изображения при съёмке.



Фото: Android Police



Характеристики Galaxy S20





Экран: 6,2 дюйма, Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, 563 ppi, HDR10+, 120 Гц

ОС: Android 10

Процессор: 8 ядер, 64 бита, 7 нм, 2,7 + 2,5 + 2 ГГц

Оперативная память: 12 ГБ LPDDR5

Накопитель: 128 ГБ + слот для карты microSD до 1 ТБ

Аккумулятор: 4000 мАч, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

Основная камера: ультраширокая 12 Мп, широкоугольная 12 Мп, телефото 64 Мп, гибридный оптический зум x3, суперзум x30

Фронтальная камера: 10 Мп, угол охвата 80 градусов

Модули связи: 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub-6Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 + 5 ГГц, HE80, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

Защита: сканер отпечатков пальцев

Звук: стереодинамики AKG, объёмный звук Dolby Atmos

Цвета: серый, голубой, розовый

Габариты, масса: 151,7×69,1×7,9 мм, 163 г

Цена: от 999,99 доллара

Экран: 6,7 дюйма, Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, 525 ppi, HDR10+, 120 Гц

ОС: Android 10

Процессор: 8 ядер, 64 бита, 7 нм, 2,7 + 2,5 + 2 ГГц

Оперативная память: 12 ГБ LPDDR5

Накопитель: 128 или 512 ГБ + слот для карты microSD до 1 ТБ

Аккумулятор: 4500 мАч, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

Основная камера: ультраширокая 12 Мп, широкоугольная 12 Мп, телефото 64 Мп, сенсор глубины, гибридный оптический зум x3, суперзум x30

Фронтальная камера: 10 Мп, угол охвата 80 градусов

Модули связи: 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub-6Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 + 5 ГГц, HE80, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

Защита: сканер отпечатков пальцев

Звук: стереодинамики AKG, объёмный звук Dolby Atmos

Цвета: серый, синий, чёрный

Габариты, масса: 161,9×73,7×7,8 мм, 186 г

Цена: от $1199,99

Экран: 6,9 дюйма, Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X, 511 ppi, HDR10+, 120 Гц

ОС: Android 10

Процессор: 8 ядер, 64 бита, 7 нм, 2,7 + 2,5 + 2 ГГц

Оперативная память: 12 или 16 ГБ LPDDR5

Накопитель: 128 или 512 ГБ + слот для карты microSD до 1 ТБ

Аккумулятор: 5000 мАч, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare

Основная камера: ультраширокая 12 Мп, широкоугольная 108 Мп, телефото 48 Мп, сенсор глубины, гибридный оптический зум x10, суперзум x100

Фронтальная камера: 10 Мп, угол охвата 80 градусов

Модули связи: 5G Non-Standalone (NSA), 5G Standalone (SA), Sub-6Dynamic Spectrum Sharing (DSS), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 + 5 ГГц, HE80, MIMO, 1024-QAM, Bluetooth 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou

Защита: сканер отпечатков пальцев

Звук: стереодинамики AKG, объёмный звук Dolby Atmos

Цвета: серый, чёрный

Габариты, масса: 166,9×76,0×8,8 мм, 220 г

Цена: от $1399,99

У смартфонов металлические корпусы с покрытием стеклом Gorilla шестого поколения. 3,5-мм у них разъёма нет, поэтому для прослушивания музыки придётся использовать беспроводную акустику или наушники с разъёмом Type-C. Предусмотрена защита от воды по стандарту IP68, благодаря чему смартфоны без проблем выдержат погружение на глубину до 1,5 м на полчаса.Фронтальная камера, не двойная, а одинарная. Размытие фона при портретной съёмке осуществляется с помощью обработки снимка системой искусственного интеллекта.В США предзаказ на эти смартфоны будет открыт 21 февраля, а в продаже они появятся 6 марта. О ценах и старте продаж в России будет объявлено позже.





