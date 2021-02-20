Samsung представляет в России новый смартфон Galaxy A02, обеспечивающий долгое время автономной работы и широкую функциональность для пользователей. Он получил аккумулятор емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 7,75 Вт. Таким образом, гаджет оптимально подходит для повседневной жизни и путешествий.
Galaxy A02 оснащается V-экраном с разрешением HD+ и диагональю 6.5’’3 с соотношением сторон 20:9. Двойная основная камера (13 МП и макро объектив 2 МП) запечатлеет самые важные моменты, а фронтальная камера получила разрешение 5 мегапикселей.
Фирменный интерфейс One UI Core предоставляет легкий доступ к уведомлениям, а ночной режим подходит для комфортного использования в темноте, сокращая нагрузку на глаза. Samsung Galaxy A02 доступен в черном, синем и красном цветах в интернет-магазине Samsung, фирменной рознице и у партнеров по рекомендованной цене 8 990 рублей.
Технические характеристики Galaxy A02:
- Экран: 6.5» HD+ TFT PLS LCD Безграничный V-экран
- Камера: основная — 13 МП + 2 МП; фронтальная — 5 МП
- Процессор: MediaTek MT6739 (4 ядра х 1.5 ГГц)
- Память: 2/32 ГБ с возможностью расширения до 1 ТБ с помощью карт microSD
- Аккумулятор: 5000 мАч
- Размеры: 164×75.9×9.1 мм / 206 г
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru