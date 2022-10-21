Samsung выпустила новый бюджетный смартфон







Южнокорейский бренд внезапно анонсировал Galaxy A04e — смартфон начального уровня с большим экраном и огромным аккумулятором.



Девайс получил 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением HD+, стандартной частотой обновления 60 Гц и каплевидным вырезом под селфи-камеру на 5 Мп. На задней панели расположены две камеры — основная на 13 Мп и датчик глубины на 2 Мп.



Samsung не раскрывает название восьмиядерного чипа, но, по слухам, новинка оснащена MediaTek Helio G35. Среди прочих особенностей устройства — 3/4 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ встроенной памяти, пластиковый корпус, слот для двух SIM-карт и карты microSD, поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 2,4 ГГц, Bluetooth 5.0, GPS-модуль, порт USB-C, 3,5-мм аудиоразъем, а также аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.



Galaxy A04e работает под управлением урезанной версии Android 12 с фирменной оболочкой One UI Core 4.1.



К сожалению, производитель пока не раскрыл цены и сроки начала продаж этой модели, но, по слухам, смартфон будет стоить ~$100 в базовой конфигурации.