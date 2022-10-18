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Apple вытесняет Samsung с рынка. Корейские флагманы не нужны

Артем
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Компания Samsung столкнулась со снижением продаж смартфонов премиального уровня.

Об этом сообщает корейский ресурс Hankooki. По сообщению экспертов из UBS, смартфоны дешевле 200 долларов вскоре займут около 60% от всех продаж южнокорейской фирмы. На устройства от 200 до 300 долларов приходится порядка 10%, а модели дороже 300 долларов лишь 30% от всех продаж смартфонов Samsung. Предположительно, что на долю флагманов приходится менее 30%. Точные данные зависят от того, какой ценовой порог установлен на устройства премиум-класса. Обычно цифры начинаются от 400 или 600 долларов. По этой причине, как ожидается, Samsung ждет снижение прибыли мобильного подразделения на 20%. 

Как считают аналитики, снижение продаж премиальных смартфонов Samsung связано с падением ценности Android-смартфонов. Ситуация отчасти сложилась из-за увеличения продаж Apple в Китае, так как все новые смартфоны компании, включая iPhone SE, попадают в категорию премиальных, включая iPhone SE. 

Из сообщения анонимного представителя отрасли:

«Чем лучше продается iPhone, тем хуже позиция смартфонов Samsung на премиальном рынке.»

Таким образом Samsung приходится конкурировать с лучше оснащёнными китайскими смартфонами в среднем и бюджетном сегментах и с Apple в премиальном.
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Источник:
Hankooki
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Комментарии

John Doe
+618
John Doe
Автор, избегайте таких фраз, как в заголовке. Это ошибка, иногда именуемая "мать любит дочь". Кто кого любит? Точно ответить нельзя. Так и в этом заголовке.
Сегодня в 18:10
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Вася Вотафаков
+5361
Вася Вотафаков
Вытеснение никогда не произойдет. Еще пару eбучих пакетов сасанкций и эпл 3.14zдует по холодку …
час назад в 20:45
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+3969
Gabriel
Очень странные рассуждения. У каждого бренда и опер системы есть свой Покупатель.
Логичнее было бы сравнивать доли рынка двух ОС, android и iOS.
69,7% ― доля Android; 29,4% ― доля iOS, дальше можно не обсуждать.
Разговоры о выручке это в пользу бедных.
9 минут назад
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