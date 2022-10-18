Apple вытесняет Samsung с рынка. Корейские флагманы не нужны

«Чем лучше продается iPhone, тем хуже позиция смартфонов Samsung на премиальном рынке.»

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Компания Samsung столкнулась со снижением продаж смартфонов премиального уровня.Об этом сообщает корейский ресурс Hankooki. По сообщению экспертов из UBS, смартфоны дешевле 200 долларов вскоре займут около 60% от всех продаж южнокорейской фирмы. На устройства от 200 до 300 долларов приходится порядка 10%, а модели дороже 300 долларов лишь 30% от всех продаж смартфонов Samsung. Предположительно, что на долю флагманов приходится менее 30%. Точные данные зависят от того, какой ценовой порог установлен на устройства премиум-класса. Обычно цифры начинаются от 400 или 600 долларов. По этой причине, как ожидается, Samsung ждет снижение прибыли мобильного подразделения на 20%.Как считают аналитики, снижение продаж премиальных смартфонов Samsung связано с падением ценности Android-смартфонов. Ситуация отчасти сложилась из-за увеличения продаж Apple в Китае, так как все новые смартфоны компании, включая iPhone SE, попадают в категорию премиальных, включая iPhone SE.Таким образом Samsung приходится конкурировать с лучше оснащёнными китайскими смартфонами в среднем и бюджетном сегментах и с Apple в премиальном.