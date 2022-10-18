Apple вытесняет Samsung с рынка. Корейские флагманы не нужны

Компания Samsung столкнулась со снижением продаж смартфонов премиального уровня.
Об этом сообщает корейский ресурс Hankooki. По сообщению экспертов из UBS, смартфоны дешевле 200 долларов вскоре займут около 60% от всех продаж южнокорейской фирмы. На устройства от 200 до 300 долларов приходится порядка 10%, а модели дороже 300 долларов лишь 30% от всех продаж смартфонов Samsung. Предположительно, что на долю флагманов приходится менее 30%. Точные данные зависят от того, какой ценовой порог установлен на устройства премиум-класса. Обычно цифры начинаются от 400 или 600 долларов. По этой причине, как ожидается, Samsung ждет снижение прибыли мобильного подразделения на 20%.
Как считают аналитики, снижение продаж премиальных смартфонов Samsung связано с падением ценности Android-смартфонов. Ситуация отчасти сложилась из-за увеличения продаж Apple в Китае, так как все новые смартфоны компании, включая iPhone SE, попадают в категорию премиальных, включая iPhone SE.
Из сообщения анонимного представителя отрасли:
«Чем лучше продается iPhone, тем хуже позиция смартфонов Samsung на премиальном рынке.»
Таким образом Samsung приходится конкурировать с лучше оснащёнными китайскими смартфонами в среднем и бюджетном сегментах и с Apple в премиальном.
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