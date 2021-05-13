Компания Samsung запатентовала в Ведомстве интеллектуальной собственности Европейского союза и Ведомстве интеллектуальной собственности Соединённого Королевства новую торговую марку — Activate Fan Mode. Заявка была подана в рамках классификатора, к которым относятся мобильные устройства.
Этот патент отчётливо сигнализирует о том, что Samsung разрабатывает смартфон, оснащённый вентилятором. Такой тип охлаждения применяется в игровых устройствах — вентилятор эффективно отводит тепло, что позволяет играть без снижения производительности процессора и видеочипа продолжительное время.
Смартфоны с вентиляторным охлаждением уже выпускают некоторые бренды (например, ASUS), а у Samsung до сих пор не было полноценных игровых смартфонов. Очевидно, что сейчас такое устройство находится в активной разработке и может быть представлено в ближайшие месяцы. Геймерские устройства обычно получают флагманские характеристики, броский дизайн, поддержку различных периферийных аксессуаров (вроде геймпада), и новинка Samsung вряд ли станет исключением. Можно предположить, что этот смартфон войдёт в линейку Galaxy S21, которая по слухам, будет расширена несколькими моделями в августе этого года.
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